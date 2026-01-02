Κιμ Γιονγκ Ουν: Βγαίνει μπροστά η κόρη του - Η επίσκεψη στο μαυσωλείο τροφοδοτεί τις φήμες διαδοχής

Φουντώνουν οι φήμες και οι εικασίες ότι προετοιμάζεται η επίσημη ανακήρυξη της κόρης του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ως διαδόχου του, μετά την πρώτη δημόσια επίσκεψή της μαζί με τους γονείς της στο μαυσωλείο Κουμσουσάν για να αποτίσει φόρο τιμής σε πρώην ηγέτες.

Φωτογραφίες από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA έδειξαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν συνοδευόμενο από τη σύζυγό του, Ρι Σολ-τζου, και ανώτερους αξιωματούχους στην επίσκεψη την 1η Ιανουαρίου, με την Τζου-άε ανάμεσα στους γονείς της στην κεντρική αίθουσα του Παλατιού του Ήλιου Κουμσουσάν.

Η Κιμ Τζου-άε κάνει όλο και πιο εμφανείς εμφανίσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης τα τελευταία τρία χρόνια, τροφοδοτώντας εικασίες αναλυτών και της υπηρεσίας πληροφοριών της Νότιας Κορέας ότι πρόκειται να γίνει δικτάτορας τέταρτης γενιάς της χώρας.

Ο Cheong Seong-chang, αντιπρόεδρος στο thinktank Sejong Institute, θεώρησε την πρώτη δημόσια επίσκεψη της Τζου-άε στο παλάτι Κουμσουσάν ως μια υπολογισμένη κίνηση από τον πατέρα της, ενόψει του επερχόμενου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος στο οποίο ενδέχεται να επισημοποιηθεί η διαδοχή της.

Ο Χονγκ Μιν, ειδικός στη Βόρεια Κορέα στο κρατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης της Κορέας, είπε ότι η Βόρεια Κορέα απεικόνιζε μια εικόνα της «σταθερής οικογένειας» του Κιμ δείχνοντας τη γυναίκα και την κόρη του μαζί του σε μεγάλες εκδηλώσεις.

Ωστόσο, οι πιθανοί ρόλοι των άλλων παιδιών του Κιμ έχουν αφήσει περιθώρια προσοχής στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διαδοχή του Τζου-άε, είπε ο Χονγκ.

«Είναι πρακτικά αδύνατο να οριστεί δημόσια η Κιμ Τζου-άε, η οποία πιστεύεται ότι μόλις έκλεισε τα 13, ως διάδοχος όταν δεν είναι καν αρκετά μεγάλη για να ενταχθεί στο [Εργατικό] κόμμα», είπε ο Χονγκ.

Η Κιμ Τζου-άε, ο οποίος πιστεύεται ότι γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010, παρευρέθηκε στους φετινούς εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τον Σεπτέμβριο, ταξίδεψε στο Πεκίνο με τον πατέρα της στην πρώτη της δημόσια έξοδο στο εξωτερικό. Η Βόρεια Κορέα δεν επιβεβαίωσε ποτέ την ηλικία της.