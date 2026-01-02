Κιμ Γιονγκ Ουν: Βγαίνει μπροστά η κόρη του - Η επίσκεψη στο μαυσωλείο τροφοδοτεί τις φήμες διαδοχής

H νεαρή εικάζεται ότι είναι περίπου 13 ετών, καθώς επισήμως η Βόρεια Κορέα δεν έχει επιβεβαιώσει την ηλικία της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Κιμ Γιονγκ Ουν: Βγαίνει μπροστά η κόρη του - Η επίσκεψη στο μαυσωλείο τροφοδοτεί τις φήμες διαδοχής
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φουντώνουν οι φήμες και οι εικασίες ότι προετοιμάζεται η επίσημη ανακήρυξη της κόρης του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ως διαδόχου του, μετά την πρώτη δημόσια επίσκεψή της μαζί με τους γονείς της στο μαυσωλείο Κουμσουσάν για να αποτίσει φόρο τιμής σε πρώην ηγέτες.

Φωτογραφίες από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA έδειξαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν συνοδευόμενο από τη σύζυγό του, Ρι Σολ-τζου, και ανώτερους αξιωματούχους στην επίσκεψη την 1η Ιανουαρίου, με την Τζου-άε ανάμεσα στους γονείς της στην κεντρική αίθουσα του Παλατιού του Ήλιου Κουμσουσάν.

Η Κιμ Τζου-άε κάνει όλο και πιο εμφανείς εμφανίσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης τα τελευταία τρία χρόνια, τροφοδοτώντας εικασίες αναλυτών και της υπηρεσίας πληροφοριών της Νότιας Κορέας ότι πρόκειται να γίνει δικτάτορας τέταρτης γενιάς της χώρας.

Ο Cheong Seong-chang, αντιπρόεδρος στο thinktank Sejong Institute, θεώρησε την πρώτη δημόσια επίσκεψη της Τζου-άε στο παλάτι Κουμσουσάν ως μια υπολογισμένη κίνηση από τον πατέρα της, ενόψει του επερχόμενου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος στο οποίο ενδέχεται να επισημοποιηθεί η διαδοχή της.

Ο Χονγκ Μιν, ειδικός στη Βόρεια Κορέα στο κρατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης της Κορέας, είπε ότι η Βόρεια Κορέα απεικόνιζε μια εικόνα της «σταθερής οικογένειας» του Κιμ δείχνοντας τη γυναίκα και την κόρη του μαζί του σε μεγάλες εκδηλώσεις.

Ωστόσο, οι πιθανοί ρόλοι των άλλων παιδιών του Κιμ έχουν αφήσει περιθώρια προσοχής στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διαδοχή του Τζου-άε, είπε ο Χονγκ.

«Είναι πρακτικά αδύνατο να οριστεί δημόσια η Κιμ Τζου-άε, η οποία πιστεύεται ότι μόλις έκλεισε τα 13, ως διάδοχος όταν δεν είναι καν αρκετά μεγάλη για να ενταχθεί στο [Εργατικό] κόμμα», είπε ο Χονγκ.

Η Κιμ Τζου-άε, ο οποίος πιστεύεται ότι γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010, παρευρέθηκε στους φετινούς εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τον Σεπτέμβριο, ταξίδεψε στο Πεκίνο με τον πατέρα της στην πρώτη της δημόσια έξοδο στο εξωτερικό. Η Βόρεια Κορέα δεν επιβεβαίωσε ποτέ την ηλικία της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:38ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Τι αποκάλυψαν θερμικές δορυφορικές εικόνες

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρία μέσα από το Κραν Μοντανά: «Έτσι σώθηκα από την κόλαση»

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Καταιγιστικός Λέοναρντ στο Λος Άντζελες, οι Χιτ «πλήγωσαν» τους πρωτοπόρους Πίστονς

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Μία «καταστροφή που περίμενε να συμβεί» η φονική φωτιά στο μπαρ - Πώς οι ιδιοκτήτες του το έκαναν «παγίδα θανάτου»

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν τον πρόγονο κάθε μορφής ζωής στη Γη

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιανουαρίου 2026: Πότε εμφανίζεται - Γιατί ονομάζεται και «Φεγγάρι του Λύκου»

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Γεννηματάς» – Ο Γεωργιάδης στο πλευρό του, μοίραζε γλυκά σε νοσηλευτές και ασθενείς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησαν και σκότωσαν οδοντίατρο και τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στο Οχάιο - Τους βρήκαν από τα κλάματα των παιδιών τους

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Δεν υπάρχει πληροφόρηση» προς το παρόν για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Μεθυσμένος περπατούσε για χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό μέσα στη ΛΕΑ!

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα: Βγαίνει μπροστά η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν - Η επίσκεψη στο μαυσωλείο που τροφοδοτεί τις φήμες

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με δύο τραυματίες στη Θηβών, στο ύψος στο Ίλιον – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

08:15ΥΓΕΙΑ

Ρομποτικός εξωσκελετός δίνει ξανά κίνηση στο χέρι μετά από εγκεφαλικό

07:59ΚΟΣΜΟΣ

H Ουκρανία προσποιήθηκε τον θάνατο του «Λευκού Ρεξ» - Εισέπραξε τις 500.000 δολάρια για το ρωσικό «συμβόλαιο θανάτου»

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο

07:47WHAT THE FACT

Deathlist 2026: Η αρρωστημένη λίστα θανάτου «ξαναχτυπά» - Οι διάσημοι που αναμένεται να πεθάνουν φέτος

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

07:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στενό μαρκάρισμα Μητσοτάκη στο ΠΑΣΟΚ για συναινέσεις σε Ανεξάρτητες Αρχές και Συνταγματική Αναθεώρησ

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρωτοχρονιά για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Η 34χρονη κόρη του βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Η 2α Ιανουαρίου είναι αργία; Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήλιος για λίγο σήμερα - Ακολουθούν βροχές, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Ποιοι θα «χτυπηθούν» πρώτοι

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρωτοχρονιά για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Η 34χρονη κόρη του βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Μεθυσμένος περπατούσε για χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό μέσα στη ΛΕΑ!

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

07:59ΚΟΣΜΟΣ

H Ουκρανία προσποιήθηκε τον θάνατο του «Λευκού Ρεξ» - Εισέπραξε τις 500.000 δολάρια για το ρωσικό «συμβόλαιο θανάτου»

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Le Constellation: Μέσα στο πολυτελές μπαρ του Κραν Μοντανά που έκαψε 47 ανθρώπους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με δύο τραυματίες στη Θηβών, στο ύψος στο Ίλιον – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

07:47WHAT THE FACT

Deathlist 2026: Η αρρωστημένη λίστα θανάτου «ξαναχτυπά» - Οι διάσημοι που αναμένεται να πεθάνουν φέτος

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησαν και σκότωσαν οδοντίατρο και τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στο Οχάιο - Τους βρήκαν από τα κλάματα των παιδιών τους

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Γεννηματάς» – Ο Γεωργιάδης στο πλευρό του, μοίραζε γλυκά σε νοσηλευτές και ασθενείς

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

07:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ