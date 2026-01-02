Πανσέληνος Ιανουαρίου 2026: Πότε εμφανίζεται - Γιατί ονομάζεται και «Φεγγάρι του Λύκου»

Η Πανσέληνος του Ιανουαρίου 2026 θα «φωτίσει» τον νυχτερινό ουρανό το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Εκτός από πανσέληνο του λύκου, το ολόγιομο φεγγάρι του πρώτου μήνα του χρόνου λαμβάνει σε άλλες περιοχές και τις εξής ονομασίες:

Φεγγάρι του πάγου ή κρύο φεγγάρι

Φεγγάρι της χήνας

Φεγγάρι του καλωσορίσματος

Φεγγάρι των πνευμάτων

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το όνομα της, η σημερινή πανσέληνος δεν θα είναι τόσο φωτεινή καθώς απέχει 405.000 χιλιόμετρα από τη Γη.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Λύκου»

Τα ονόματα της Πανσελήνου προέρχονται από τις ιθαγενείς φυλές της Αμερικής, οι οποίες "βάφτισαν" τα ολόγιομα φεγγάρια ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα, τις αγροτικές εργασίες, τη χλωρίδα ή την πανίδα που πρωταγωνιστεί κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μήνα.

Στην περίπτωση του Ιανουαρίου, η ονομασία "Φεγγάρι του Λύκου" δόθηκε επειδή κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα ακούγονται δυνατά τα αλυχτίσματα των λύκων. Πιστεύεται ότι η πανσέληνος του Ιανουαρίου έγινε γνωστή ως Σελήνη του Λύκου επειδή οι λύκοι ήταν πιο πιθανό να ακούγονται να ουρλιάζουν αυτή τη στιγμή.

Παραδοσιακά πίστευαν ότι οι λύκοι ουρλιάζουν λόγω της πείνας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι οι λύκοι ουρλιάζουν για διαφορετικούς λόγους. Το ουρλιαχτό και άλλες φωνές λύκων χρησιμοποιούνται γενικά για να ορίσουν την περιοχή, να εντοπίσουν μέλη της αγέλης, να ενισχύσουν τους κοινωνικούς δεσμούς και να συντονίσουν το κυνήγι.

Ένα άλλο κατάλληλο όνομα για αυτήν την πανσέληνο Ιανουαρίου είναι η Κεντρική Σελήνη. Άλλα παραδοσιακά ονόματα για τη Σελήνη του Ιανουαρίου τονίζουν τη σκληρή ψυχρότητα της εποχής: Cold Moon (Cree), Frost Exploding Moon (Cree), Freeze Up Moon (Algonquin) και Severe Moon (Dakota). Το Hard Moon (Ντακότα).