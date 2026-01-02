Επιστήμονες εντόπισαν τον πρόγονο κάθε μορφής ζωής στη Γη
Επιστήμονες πλησιάζουν όσο ποτέ στην απάντηση του πώς εμφανίστηκε η πολύπλοκη ζωή στη Γη
Οι επιστήμονες εδώ και δεκαετίες αναζητούν τις ρίζες των ευκαρυωτών, της κατηγορίας ζωής που χαρακτηρίζεται από κύτταρα με πυρήνα, δηλαδή όλα τα ζώα, τα φυτά, οι μύκητες και τα έντομα. Αν καταφέρουν να λύσουν το μυστήριο, ίσως κατανοήσουν πώς ξεκίνησε η πολύπλοκη ζωή.
