ΠΑΣΟΚ: Σήμερα οι εκλογές συνέδρων - Σε τελική ευθεία το κρισιμότερο συνέδριο των τελευταίων ετών

Και επισήμως από σήμερα το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή του κρίσιμου Συνεδρίου που θα γίνει στις 27-29 Μαρτίου, καθώς από τις 7:00 το πρωί διεξάγεται σε όλη τη χώρα ψηφοφορία των μελών του κόμματος για την ανάδειξη των 4.000 συνέδρων που θα κληθούν να καθορίσουν την επόμενη μέρα του κόμματος.

Σύμφωνα με την εσωτερική εγκύκλιο οι κάλπες για την ανάδειξη των 3.800 συνέδρων που προέρχονται από τις τοπικές περιφέρειες της χώρας θα ανοίξουν από τις 7:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 19:00 το απόγευμα, ενώ για την ανάδειξη των 60 συνέδρων που προέρχονται από τοπικές οργανώσεις του εξωτερικού θα γίνουν σε διαφορετικές ώρες. Τέλος, οι 140 εναπομείναντες σύνεδροι θα πρέρχονται από συνδικαλιστικές και επιστημονικές ενώσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Οι συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλουν 2 ευρώ ως αντίτιμο, ενώ θα στηθεί τουλάχιστον μία κάλπη ανά δήμο. Φυσικά, σε μεγάλους δήμους, θα υπάρξει πρόβλεψη για περισσότερες κάλπες. Συνολικά θα στηθούν περίπου 350-400 κάλπες σε όλη τη χώρα. Για τα συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα ανά περιοχή μπορούν να μέλη τα ΠΑΣΟΚ να δουν τα στοιχεία στον επίσημο κατάλογο του ΠΑΣΟΚ.

Σε θέσεις μάχης τα «στρατόπεδα»

Σε πολιτικό επίπεδο, η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ θυμίζει πεδίο μάχης εδώ και αρκετούς μήνες, ωστόσο μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, φαίνεται πως μετατρέπεται σε... ναρκοπέδιο.

Ανά περιόδους φαίνεται οι βασικοί αντίπαλοι του Νίκου Ανδρουλάκη να έρχονται πιο κοντά ή να απομακρύνονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα μέχρι την τελευταία στιγμή να μην είναι ξεκάθαρο το πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στο συνέδριο, οι οποίοι ειρήσθω εν παρόδω, θα εξαρτηθούν άμεσα και από τις σημερινές εκλογές.

Πάντως, η αιφνίδια, αλλά όχι ξαφνική, διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις εντός του κόμματος, με αποτέλεσμα να μην είναι ακόμη σαφές αν ο πρόεδρος του κόμματος πέτυχε τον στόχο της ανάδειξης ενός ηγετικού προφίλ έναντι των εσωκομματικών επικριτών του.

Η κάθετη διαφωνία των δύο βασικών αντιπάλων του Νίκου Ανδρουλάκη, δηλαδή του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου με τη διαγραφή, αλλά και η στάση αναμονής των άλλων κεντρικών στελεχών που είχαν διεκδικήσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ το 2023, ανεβάζουν κατακόρυφα το ήδη «καυτό» θερμόμετρο του επικείμενου Συνεδρίου που θα διεξαχθεί κατά το τελευταίο σαββατοκύριακο του Μαρτίου.

Σε κάθε περίπτωση, άσχετα από τις επιμέρους εξελίξεις και το αν η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου θα λειτουργήσει τελικά υπέρ ή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, το επίδικο του Συνεδρίου φαίνεται πως θα καταλήξει να είναι το ζήτημα που θέτει μετ' επιτάσεως εδώ και μήνες ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας επιμένει να τεθεί σε ψηφοφορία και να υπάρξει ρητή συνεδριακή απόφαση που να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δε θα συνεργαστεί «υπό κανένα σενάριο» με τη ΝΔ. Η άρνηση του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων στελεχών όπως η Άννα Διαμαντοπούλου στο να τεθεί το συγκεκριμένο θέμα σε ψηφοφορία, δημιουργεί από μόνο του ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις, στις οποίες προστίθενται αυτές που προκαλεί η στασιμότητα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.

Πάντως, η πολιτική κατάσταση ρευστότητας που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς και το πολύ πιθανό ενδεχόμενο σχηματισμού νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα προκαλέσει εκ των πραγμάτων νέα δεδομένα στον χώρο, καθιστά το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ένα από τα κρισιμότερα των τελευταίων ετών, όπως επισημαίνουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη από διαφορετικά εσωκομματικά στρατόπεδα.

