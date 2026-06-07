Λίβανος: Νεκροί 2 στρατιώτες του Ισραήλ σε μάχες με τη Χεζμπολά

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε το θάνατο δύο στρατιωτών του στις μάχες που διεξάγει στο νότιο Λίβανο εναντίον του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Ο λοχαγός Σαχάρ Γκάμλα, 23 ετών, υπέκυψε σήμερα στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί στο νότιο Λίβανο, όπου ο λοχίας Οχάντ Γιααρί βρήκε το θάνατο χθες, Παρασκευή, σε ηλικία 21 ετών, αναφέρεται σε στρατιωτική ανακοίνωση.

Οι θάνατοι αυτοί αυξάνουν σε 17 τις ισραηλινές απώλειες αφότου τέθηκε σε ισχύ, στις 17 Απριλίου, μια κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ, η οποία δεν υφίσταται σήμερα παρά μόνο στα χαρτιά: 14 στρατιώτες και ένας πολίτης που εργαζόταν για το στρατό σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο και άλλοι δύο στρατιώτες στο βόρειο Ισραήλ.

Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν προκαλέσει συνολικά περισσότερους από 3.560 νεκρούς από την αρχή του πολέμου στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών. Από ισραηλινής πλευράς, 29 στρατιώτες και ένας πολίτης, εργολάβος του στρατού, έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

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