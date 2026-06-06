ΗΠΑ: Ανησυχούν για κατασκοπεία του Ισραήλ στον Γουίτκοφ και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους

Τι αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας  New York Times

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

ΗΠΑ: Ανησυχούν για κατασκοπεία του Ισραήλ στον Γουίτκοφ και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους
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  • Οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι το Ισραήλ κατασκοπεύει υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως τον Στιβ Γουίτκοφ.
  • Υπάρχουν φόβοι ότι το Ισραήλ παρακολουθεί επίσης τον υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Έλμπριτζ Κόλμπι και τον αναπληρωτή του Μάικλ Π. ΝτιΜίνο.
  • Η ισραηλινή πρεσβεία αρνείται τις κατηγορίες περί κατασκοπείας κατά των ΗΠΑ.
  • Το Πεντάγωνο έχει αυξήσει το επίπεδο απειλής αντικατασκοπείας από το Ισραήλ στο υψηλότερο επίπεδο λόγω εντάσεων για το Ιράν και τον Λίβανο.
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Οι ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχία ότι το Ισραήλ έχει εντείνει τις προσπάθειές του να κατασκοπεύσει υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

Αναφερόμενη σε εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, η εφημερίδα αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον ανησυχεί επίσης ότι το Ισραήλ εντείνει τις προσπάθειές του να παρακολουθεί τον υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ για θέματα πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι, και έναν από τους αναπληρωτές του, τον Μάικλ Π. ΝτιΜίνο.

Ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν κατασκοπεύει τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, το αμερικανικό δίκτυο NBC ανέφερε ότι το Πεντάγωνο τις τελευταίες εβδομάδες ανέβασε το επίπεδο απειλής αντικατασκοπείας από το Ισραήλ στο υψηλότερο επίπεδο εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχετικά με το μέλλον των πολέμων στο Ιράν και τον Λίβανο.

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