Ελένη εσύ super star! - Η περίπτωση της Μενεγάκη είναι μοναδική

Η παρουσιάστρια συνεχίζει να «πουλά» σαν φρέσκο ψωμάκι

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Σε τηλεοπτικές σεζόν όπου τα «beef» είναι πρωταγωνιστές και ο ένας παρουσιαστής ρίχνει τα βέλη του στον άλλον… υπάρχει η Ελένη Μενεγάκη. Η παρουσιάστρια όχι μόνο αποδεικνύει ότι το όνομά της συνεχίζει να «πουλά» σαν φρέσκο ψωμάκι ακόμα κι αν απέχει από την TV, αλλά εξαργυρώνει όσα έχτισε σε μία πορεία 30 ετών. Και φυσικά δεν μιλάμε για την απερίγραπτη επιτυχία που σημείωσε, αλλά για την επαγγελματική της στάση να μην σχολιάζει ποτέ τις ζωές των celebrities και να αποφεύγει με μοναδική μαεστρία τους κιτρινισμούς.

Έτσι, λοιπόν, τώρα, που το όνομά της πρωταγωνίστησε σε ανυπόστατα δημοσιεύματα και κάποιοι θέλησαν να την εκμεταλλευτούν για να πάρουν λίγη από τη δημοφιλία της, το συνάφι την στηρίζει με έναν σχεδόν υποδειγματικό τρόπο. Όλες οι εκπομπές του Σαββάτου βγήκαν μπροστά και σχολίασαν τα δημοσιεύματα περί διαζυγίου, που η ίδια φρόντισε να διαψεύσει με μία ανακοίνωση στα social media.

Η Ναταλία Γερμανού, μέσα από το «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA, εξέφρασε τη δική της άποψη: «Τρεις φορές στη ζωή της η Ελένη Μενεγάκη, όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας της, έχει προβεί η ίδια σε ανακοίνωση ή διάψευση… Η πρώτη αφορούσε στο χωρισμό της από τον Γιάννη Λάτσιο. Η δεύτερη είχε να κάνει με κάτι δημοσιεύματα που έλεγαν ότι είναι έτοιμη να αγοράσει το σπίτι του Πέτρου Κωστόπουλου -που βγαίνει σε πλειστηριασμό- και είχε βγει πολύ θυμωμένη και το διέψευσε. Και αυτή τώρα είναι η τρίτη φορά. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει κουτσομπολέψει ποτέ κανέναν μας από το χώρο… Δηλαδή, κάνεις τώρα σε έναν άνθρωπο αυτό, που δεν έχει κάνει ποτέ εκείνη σε εμάς! Εμείς απλώς φωτίζουμε το γεγονός, ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και προχωράμε παρακάτω με ένα χαμόγελο κι ένα φιλί στην φιλενάδα και στον άντρα της, με πολλή αγάπη».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Ιωάννα Μαλέσκου και οι συνεργάτες τους σχολίασαν όσα έγιναν στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», στο OPEN. «Οργίασαν οι φήμες, χωρίς να υπάρχει ίχνος ρεπορτάζ. Είδαμε ποικίλους χειρισμούς. Για αρκετούς ανθρώπους χάρηκα, ενώ επιβεβαιωθήκαμε και για άλλους», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Η Ιωάννα Μαλέσκου ανέφερε από την πλευρά της: «Με ενοχλεί και με εντυπωσιάζει δυσάρεστα το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να χωρίζουν ζευγάρια. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να ακούσουν μερικοί και μερικές είναι ότι, αν ένα ζευγάρι είναι να χωρίσει, αφήστε το να χωρίσει. Γιατί θα πρέπει να βγάζουμε σημαίες και δελτία τύπου για το τι συμβαίνει και ειδικά όταν ένα ζευγάρι είναι σε μια μεταβατική φάση. Αφήστε τους να συνεχίσουν τη ζωή τους και σταματήστε πια να διψάτε να μαθαίνετε αν χωρίζει ένα ζευγάρι. Και μάλιστα σε ζευγάρια που δεν επικοινωνούν την προσωπική τους ζωή, δεν βάζουν άτομα μέσα στην κλειδαρότρυπα. Και να πω ότι είδα με ανακούφιση την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη». Στη συνέχεια, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε: «Θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που τα ξεκινούν! Χάρηκα με την τοποθέτηση πολλών συναδέλφων και εκπομπών, αλλά θα χαιρόμουν να έβλεπα αυτή την αντιμετώπιση σε όλους! Όχι επειδή αγαπάμε την Ελένη, δεν την ακουμπάμε».

Στον αέρα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1 σχολιάστηκε αρκετά το θέμα με τα δημοσιεύματα για την Ελένη Μενεγάκη. Ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος γνωρίζει προσωπικά την παρουσιάστρια, ξέσπασε: «Καλά έκανε η Ελένη. Και για μένα θα έπρεπε με τη μία να το κάνει και σε sites και σε εκπομπές, θα έπρεπε να το κάνει. Αλλά η Ελένη δεν το κάνει, δεν είναι ποτέ εκδικητική. Εγώ την ξέρω 32 χρόνια… Η Ελένη δεν έχει δώσει ποτέ αφορμή… Ο Ματέο επίσης το ίδιο πράγμα. Είναι μαζεμένοι. Όπως είπε ο Καβατζίκης, δεν αφήνει κανέναν να μπει στο σπίτι να ξέρει, να μάθει, να γίνει… Ο κάθε ανεύθυνος, βγαίνει μία κυράτσα τώρα, δεν ξέρω τι κυράτσα είναι, ψεύτρα, βλαχάρα των media όπως τις έλεγε ο Χατζηστεφάνου… Και από’κει ξεκινάει, βγαίνει σε ένα site ότι χώρισε…».

«Το βρίσκω πολύ άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, χωρίς να το έχεις επιλέξει, επειδή κάποιος θα κατεβάσει κάτι από το κεφάλι του και θα το πει», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου στο «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA χθες. «Το πιο σωστό το άκουσα από τη Δέσποινα Καμπούρη. Ακόμα κι αν ίσχυε, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό τόσο απροκάλυπτα χωρίς να σε νοιάζει; Τι βαφτίζουμε τελικά ρεπορτάζ; Θα μπορούσε να είναι όντως ρεπορτάζ, αν κάτι είχε συμβεί και έχουν βρεθεί στα χέρια σου έγγραφα που το επιβεβαιώνουν. Και πάλι, δεν το λες. Μιλάς με τον άνθρωπο. Μια τέτοια είδηση θα ήταν επιτυχία του δημοσιογράφου, όμως, πριν από δημοσιογράφοι, είμαστε άνθρωποι», πρόσθεσε.

