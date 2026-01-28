Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια έγινε 18 ετών - «Είναι μία γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για την Ελένη Μενεγάκη, αφού η τρίτη κόρη της οικογένειας, Βαλέρια έχει τα γενέθλιά της και γίνεται 18.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να μην εκθέτει τα παιδιά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, τα γενέθλιά τους είναι μία σημαντική αφορμή για να προχωρήσει σε μία τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Αυτό συνέβη και το απόγευμα της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου. Η Ελένη Μενεγάκη ανήρτησε μία σειρά φωτογραφιών της Βαλέριας, ανάμεσα στις οποίες την βλέπουμε μικρή σε ανέμελες στιγμές είτε μόνη της είτε με τα αδέλφια της και τη μητέρα της.

«Το μωράκι αυτό το κράτησα για πρώτη φορά στην αγκαλιά μου πριν 18 χρόνια ακριβώς … Σήμερα είναι μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια και χαρά. Χρόνια πολλά Βαλέρια. Σ αγαπώ περισσότερο από όσο χωράνε οι λέξεις, η μαμά σου!», έγραψε η παρουσιάστρια στην ανάρτησή της.

https://www.instagram.com/p/DUDzRnfjOGf/

