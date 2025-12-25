Ελένη Μενεγάκη: Ο ιδιαίτερος τρόπος που ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στο πλευρό του Μάκη Παντζόπουλου

Τις δικές της ευχές έστειλε η Ελένη Μενεγάκη, με αφορμή την εορτή των Χριστουγέννων.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία τρυφερή φωτογραφία με την ίδια και τον Μάκη Παντζόπουλο να φορούν εορταστικά σκουφάκια όπου έγραφαν «Daddy Claus» και «Mommy Claus».

Στην λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Μενεγάκη ευχήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους: «Με αγάπη και Χρόνια Πολλά!».

https://www.instagram.com/p/DSqT1_pDf4B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πριν λίγες ημέρες, η Ελένη Μενεγάκη είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους κάποια στιγμιότυπα από το στολισμένο σπίτι της, με την ίδια να χαλαρώνει και να απολαμβάνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της. «Οι πιο φωτεινές και γιορτινές μέρες του Χειμώνα! Μύρισαν Χριστούγεννα!», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/p/DSVI0ViDFl9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

