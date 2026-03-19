Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA αποδεικνύουν την «χειραγώγηση του καιρού»

Δημήτρης Δρίζος

WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA, που ήρθαν ξανά στο προσκήνιο, ρίχνουν φως σε μια мало γνωστή αλλά ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη πτυχή του Ψυχρού Πολέμου: τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ελέγξουν τον καιρό και να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα ακόμη και ως όπλο.

Πρόκειται για έκθεση 18 σελίδων από το 1965, η οποία αποδεσμεύτηκε το 2003 και εξετάζει τις δυνατότητες «τροποποίησης καιρού» — μια πρακτική που περιλαμβάνει τη χρήση αεροσκαφών ή πυραύλων για τη διάχυση χημικών στην ατμόσφαιρα, με στόχο την αλλαγή των καιρικών συνθηκών και την επηρεάσει καταιγίδων.

Παρότι τα έγγραφα δεν κατονομάζουν συγκεκριμένες ουσίες, αποκαλύπτουν έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της χρηματοδότησης τέτοιων προγραμμάτων. Μάλιστα, γίνεται αναφορά ότι τα κονδύλια επρόκειτο να τετραπλασιαστούν έως το 1967 — χρονιά κατά την οποία οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιχειρήσεις στο Βιετνάμ που στόχευαν στην πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Η στήριξη Τζόνσον και ο φόβος του Ψυχρού Πολέμου

Στην ίδια έκθεση περιλαμβάνεται επιστολή του τότε προέδρου Lyndon B. Johnson, ο οποίος εμφανίζεται να στηρίζει ενεργά τα συγκεκριμένα προγράμματα. Η θέση του αυτή δεν προκάλεσε έκπληξη, καθώς ήδη από το 1962, ως αντιπρόεδρος, είχε προαναγγείλει τις φιλοδοξίες των ΗΠΑ στον τομέα.

Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Southwest Texas State, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «όποιος ελέγχει τον καιρό, θα ελέγχει τον κόσμο», υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της τεχνολογίας αυτής εν μέσω της αντιπαράθεσης με τη Σοβιετική Ένωση.

Λίγο αργότερα, ως πρόεδρος πλέον, επέβλεψε δύο από τα πιο γνωστά προγράμματα καιρικής παρέμβασης: το Project Stormfury και το Project Popeye.

Τα πειράματα με τυφώνες και οι επιχειρήσεις στο Βιετνάμ

Το Project Stormfury επικεντρωνόταν στην αποδυνάμωση τυφώνων. Επιστήμονες πετούσαν μέσα στις καταιγίδες και διέσπειραν ιωδιούχο άργυρο, με στόχο να διαταράξουν τη δομή τους και να μειώσουν την έντασή τους. Σε σχετική επιστολή του 1965, ο Τζόνσον αναφέρεται σε επιχείρηση που συνδέεται με τον τυφώνα Hurricane Betsy, ο οποίος έπληξε τις νότιες ΗΠΑ.

Ωστόσο, το πιο αμφιλεγόμενο πρόγραμμα ήταν το Project Popeye, που εφαρμόστηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ. Στόχος ήταν η τεχνητή παράταση της περιόδου των μουσώνων, ώστε να πλημμυρίσουν κρίσιμες διαδρομές ανεφοδιασμού του εχθρού, όπως το μονοπάτι Χο Τσι Μινχ. Οι επιχειρήσεις αυτές βασίζονταν σε σπορά νεφών με χημικές ουσίες, μεταξύ των οποίων και ιωδιούχος μόλυβδος — μια ουσία γνωστή για την τοξικότητά της.

Η έκθεση σημειώνει ότι τέτοιες τεχνολογίες θεωρούνταν κρίσιμες στον ανταγωνισμό με τη Σοβιετική Ένωση, καθώς και οι δύο υπερδυνάμεις αναζητούσαν τρόπους να αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα.

Οι θεωρίες συνωμοσίας και οι «chemtrails»

Η επανεμφάνιση των εγγράφων έχει αναζωπυρώσει τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τα λεγόμενα «chemtrails» — τις λευκές γραμμές που αφήνουν τα αεροσκάφη στον ουρανό. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για σκόπιμη διάχυση επικίνδυνων ουσιών, όπως αλουμίνιο, βάριο ή ακόμη και υδράργυρο.

Μεταξύ αυτών που έχουν εκφράσει ανησυχίες είναι ο Robert F. Kennedy Jr., ο οποίος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να διερευνήσει τις σχετικές καταγγελίες. Παράλληλα, ερευνητές όπως ο Dane Wigington υποστηρίζουν ότι υπάρχουν στοιχεία για εκτεταμένα προγράμματα ψεκασμών.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, απορρίπτονται από τη συντριπτική πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας. Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα ίχνη αυτά είναι απλώς «contrails», δηλαδή συμπυκνώσεις υδρατμών που παγώνουν σε μεγάλο υψόμετρο και σχηματίζουν παγοκρυστάλλους.

Η επιστημονική πραγματικότητα και τα ανοιχτά ερωτήματα

Παρά τις θεωρίες, είναι γεγονός ότι η τροποποίηση καιρού δεν αποτελεί μύθο, αλλά υπαρκτό επιστημονικό πεδίο με εφαρμογές μέχρι και σήμερα — κυρίως για την ενίσχυση βροχοπτώσεων σε περιοχές με ξηρασία ή τη μείωση της έντασης χαλαζοπτώσεων.

Ωστόσο, τα ιστορικά στοιχεία από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία αυτή εξετάστηκε και για στρατιωτική χρήση, ανοίγοντας μια συζήτηση που παραμένει επίκαιρη: μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση και ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την κατάχρησή της.

Η αλήθεια, όπως συχνά συμβαίνει, βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην επιστημονική πρόοδο και τις υπερβολές — με τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα να υπενθυμίζουν ότι, ακόμη και τα πιο ακραία σενάρια, ενίοτε έχουν μια βάση στην πραγματικότητα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο κανονισμός στη Βουλή για τις βιντεοσκοπήσεις μετά το επεισόδιο Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου

12:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Astoria»: Μια ιστορία για τον ξεριζωμό και τη διεκδίκηση - Όσα είδαμε πριν την πρεμιέρα στο Θέατρο Παλλάς

12:24ΥΓΕΙΑ

Νέα απάτη με sms: Υπόσχονται επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ και υποκλέπτουν τραπεζικά δεδομένα

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Εξετάζει την επιβολή «διοδίων» στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ - «Θα επιβάλλουμε κυρώσεις στις αλαζονικές δυνάμεις»

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο στρατός απειλεί με πλήρη καταστροφή τις ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο

12:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για προσπάθεια εξαπάτησης γυναίκας στην Πέλλα

12:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Κόντρα στη Μπασκόνια στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

12:14TRAVEL

Χαλάρωση με θέα το Μαίναλο: Η γαλήνη της Βυτίνας σε πρώτο πλάνο

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Θα μπορούσαν οι ενεργειακές επιθέσεις να διαταράξουν τη συμμαχία ΗΠΑ - Ισραήλ;

12:12ΥΓΕΙΑ

Affidea Premium: Ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που αξίζετε

11:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες ενημερώσεις λογισμικού για τα PlayStation 3 και PlayStation 4 από τη Sony

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Θανάσης Γιαννακόπουλος, για πάντα στην καρδιά μας»

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το σχέδιο του Πενταγώνου για την απόβαση 2.500 πεζοναυτών στα νησιά του Περσικού Κόλπου - Αιχμή του δόρατος το USS Tripoli

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην κρίση στη Μέση Ανατολή πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο πυραύλους του Ιράν

11:32ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Χωρίς... φρένα οι Χοκς - Συνεχίζεται το «Luka Magic» για Λέικερς - Τα αποτελέσματα

11:30ΥΓΕΙΑ

Βουβωνοκήλη: Ελάχιστα επεμβατική, οριστική θεραπεία  

11:30ΥΓΕΙΑ

Ποιος είναι ο νο.1 προγνωστικός παράγοντας καρδιακής ανεπάρκειας και φλεγμονής

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους

07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έστειλε επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Θανάσης Γιαννακόπουλος, για πάντα στην καρδιά μας»

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο πυραύλους του Ιράν

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρέας Παπανδρέου: Πέθανε ο «σοφέρ» του, Κώστας Μαρκάκης

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ