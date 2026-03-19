Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA αποδεικνύουν την «χειραγώγηση του καιρού»

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA, που ήρθαν ξανά στο προσκήνιο, ρίχνουν φως σε μια мало γνωστή αλλά ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη πτυχή του Ψυχρού Πολέμου: τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ελέγξουν τον καιρό και να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα ακόμη και ως όπλο.

Πρόκειται για έκθεση 18 σελίδων από το 1965, η οποία αποδεσμεύτηκε το 2003 και εξετάζει τις δυνατότητες «τροποποίησης καιρού» — μια πρακτική που περιλαμβάνει τη χρήση αεροσκαφών ή πυραύλων για τη διάχυση χημικών στην ατμόσφαιρα, με στόχο την αλλαγή των καιρικών συνθηκών και την επηρεάσει καταιγίδων.

Παρότι τα έγγραφα δεν κατονομάζουν συγκεκριμένες ουσίες, αποκαλύπτουν έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της χρηματοδότησης τέτοιων προγραμμάτων. Μάλιστα, γίνεται αναφορά ότι τα κονδύλια επρόκειτο να τετραπλασιαστούν έως το 1967 — χρονιά κατά την οποία οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιχειρήσεις στο Βιετνάμ που στόχευαν στην πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Η στήριξη Τζόνσον και ο φόβος του Ψυχρού Πολέμου

Στην ίδια έκθεση περιλαμβάνεται επιστολή του τότε προέδρου Lyndon B. Johnson, ο οποίος εμφανίζεται να στηρίζει ενεργά τα συγκεκριμένα προγράμματα. Η θέση του αυτή δεν προκάλεσε έκπληξη, καθώς ήδη από το 1962, ως αντιπρόεδρος, είχε προαναγγείλει τις φιλοδοξίες των ΗΠΑ στον τομέα.

Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Southwest Texas State, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «όποιος ελέγχει τον καιρό, θα ελέγχει τον κόσμο», υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της τεχνολογίας αυτής εν μέσω της αντιπαράθεσης με τη Σοβιετική Ένωση.

Λίγο αργότερα, ως πρόεδρος πλέον, επέβλεψε δύο από τα πιο γνωστά προγράμματα καιρικής παρέμβασης: το Project Stormfury και το Project Popeye.

Τα πειράματα με τυφώνες και οι επιχειρήσεις στο Βιετνάμ

Το Project Stormfury επικεντρωνόταν στην αποδυνάμωση τυφώνων. Επιστήμονες πετούσαν μέσα στις καταιγίδες και διέσπειραν ιωδιούχο άργυρο, με στόχο να διαταράξουν τη δομή τους και να μειώσουν την έντασή τους. Σε σχετική επιστολή του 1965, ο Τζόνσον αναφέρεται σε επιχείρηση που συνδέεται με τον τυφώνα Hurricane Betsy, ο οποίος έπληξε τις νότιες ΗΠΑ.

Ωστόσο, το πιο αμφιλεγόμενο πρόγραμμα ήταν το Project Popeye, που εφαρμόστηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ. Στόχος ήταν η τεχνητή παράταση της περιόδου των μουσώνων, ώστε να πλημμυρίσουν κρίσιμες διαδρομές ανεφοδιασμού του εχθρού, όπως το μονοπάτι Χο Τσι Μινχ. Οι επιχειρήσεις αυτές βασίζονταν σε σπορά νεφών με χημικές ουσίες, μεταξύ των οποίων και ιωδιούχος μόλυβδος — μια ουσία γνωστή για την τοξικότητά της.

Η έκθεση σημειώνει ότι τέτοιες τεχνολογίες θεωρούνταν κρίσιμες στον ανταγωνισμό με τη Σοβιετική Ένωση, καθώς και οι δύο υπερδυνάμεις αναζητούσαν τρόπους να αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα.

Οι θεωρίες συνωμοσίας και οι «chemtrails»

Η επανεμφάνιση των εγγράφων έχει αναζωπυρώσει τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τα λεγόμενα «chemtrails» — τις λευκές γραμμές που αφήνουν τα αεροσκάφη στον ουρανό. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για σκόπιμη διάχυση επικίνδυνων ουσιών, όπως αλουμίνιο, βάριο ή ακόμη και υδράργυρο.

Μεταξύ αυτών που έχουν εκφράσει ανησυχίες είναι ο Robert F. Kennedy Jr., ο οποίος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να διερευνήσει τις σχετικές καταγγελίες. Παράλληλα, ερευνητές όπως ο Dane Wigington υποστηρίζουν ότι υπάρχουν στοιχεία για εκτεταμένα προγράμματα ψεκασμών.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, απορρίπτονται από τη συντριπτική πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας. Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα ίχνη αυτά είναι απλώς «contrails», δηλαδή συμπυκνώσεις υδρατμών που παγώνουν σε μεγάλο υψόμετρο και σχηματίζουν παγοκρυστάλλους.

Η επιστημονική πραγματικότητα και τα ανοιχτά ερωτήματα

Παρά τις θεωρίες, είναι γεγονός ότι η τροποποίηση καιρού δεν αποτελεί μύθο, αλλά υπαρκτό επιστημονικό πεδίο με εφαρμογές μέχρι και σήμερα — κυρίως για την ενίσχυση βροχοπτώσεων σε περιοχές με ξηρασία ή τη μείωση της έντασης χαλαζοπτώσεων.

Ωστόσο, τα ιστορικά στοιχεία από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία αυτή εξετάστηκε και για στρατιωτική χρήση, ανοίγοντας μια συζήτηση που παραμένει επίκαιρη: μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση και ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την κατάχρησή της.

Η αλήθεια, όπως συχνά συμβαίνει, βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην επιστημονική πρόοδο και τις υπερβολές — με τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα να υπενθυμίζουν ότι, ακόμη και τα πιο ακραία σενάρια, ενίοτε έχουν μια βάση στην πραγματικότητα.