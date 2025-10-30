Ελένη Μενεγάκη: Ερωτική απόδραση με τον Μάκη Παντζόπουλο για τα γενέθλιά της - Εικόνες

Το καλύτερο δώρο έκανε στον εαυτό της η Ελένη Μενεγάκη, με αφορμή τα γενέθλιά της την Τετάρτη 29 Οκτωβίου.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια έκανε μία σύντομη εξόρμηση στα Τζουμέρκα με τον σύντροφό της, Μάκη Παντζόπουλο, όπως ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσω των social media.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στο Instagram φαίνεται να ποζάρει είτε μόνη της είτε στην αγκαλιά του αγαπημένου της, με φόντο το πανέμορφο φυσικό τοπίο των Τζουμέρκων με το καλύτερο «αξεσουάρ» της που δεν είναι άλλο από το χαμόγελο.

«Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται! Υ.γ Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ ειμαστε στα Τζουμέρκα!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Μενεγάκη.

https://www.instagram.com/p/DQZ2SlbDe4n/

