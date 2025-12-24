Χάρι: «Αδειάζει» τη Μέγκαν και λέει ότι προτιμά το χριστουγεννιάτικο δείπνο της πεθεράς του

Ο Πρίγκιπας Χάρι με τη πεθερά του, Ντόρια Ράγκλαντ 

Ο πρίγκιπας Χάρι επαινεί τη μαγειρική της πεθεράς του, Ντόρια Ράγκλαντ, μέσα από το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο «With Love, Meghan: Holiday Celebration» στο Netflix.

Το επεισόδιο δείχνει τη δούκισσα του Σάσεξ να μαγειρεύει το χαρακτηριστικό γκάμπο της μητέρας της, Ντόρια Ράγκλαντ, για τον κριτή του Top Chef Τομ Κολίκιο. Καθώς η Μέγκαν ανακατεύει την κατσαρόλα στην κουζίνα, ο Χάρι εμφανίζεται για να φιλήσει τη σύζυγό του — και προχωρά σε μια ειλικρινή εξομολόγηση.

«Πρέπει να ήξερες ότι ερχόμουν», λέει μυρίζοντας το φαγητό. «Το γκάμπο είναι από τα αγαπημένα μου, ειδικά της μαμάς σου. Αλλά πριν μπει το ψάρι».

Η Μέγκαν αποκαλύπτει στη συνέχεια μια μικρή αλλά ουσιαστική χειρονομία που κάνει η μητέρα της αποκλειστικά για τον Χάρι. «Πάντα κρατάει μια μικρή μερίδα στην άκρη για εκείνον», λέει, προσθέτοντας με χιούμορ ότι η δική της εκδοχή περιλαμβάνει πιο πικάντικο λουκάνικο αντουίγ. «Θα σου δώσω μια πετσέτα, γιατί θα ιδρώσεις».

Britain Royal Wedding

Η Μέγκαν Μαρκλ με τη μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ / AP

Αφού δοκιμάζει, ο Χάρι αιφνιδιάζεται. «Νιώθω σαν να μου διαπερνά το κεφάλι από πάνω», αστειεύεται — πριν πει τη φράση που αφήνει τη Μέγκαν άφωνη. «Είναι υπέροχο», λέει. «Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι τόσο καλό όσο της μαμάς σου, αλλά είναι σίγουρα πολύ κοντά».

Ο Κολίκιο αντιδρά με ένα «Ουάου», ενώ η Μέγκαν ξεσπά σε γέλια. «Τι;! Θεέ μου», λέει. «Η μαμά μου θα σε λατρέψει γι’ αυτό. Ξέρεις τι; Πολύ σωστό πράγμα να πεις για την πεθερά σου».

meghan-markle-reacts-when-prince-harry-prefers-her-moms-christmas-eve-gumbo.jpg

Prince Harry, Meghan Markle και Tom Colicchio στο «With Love, Meghan: Holiday Celebration» / Netflix

Στο «With Love, Meghan: Holiday Celebration» εμφανίζονται επίσης η πρωταθλήτρια του τένις Ναόμι Οσάκα, ο ειδικός στη φιλοξενία Γουίλ Γκουιντάρα, η στενή φίλη της Μέγκαν Κέλι ΜακΚι Ζάιφεν και η παλιά της φίλη, συγγραφέας και παραγωγός, Λίντσεϊ Ροθ.

«Λατρεύω την περίοδο των γιορτών», δήλωσε η δούκισσα του Σάσεξ στο τρέιλερ που μοιράστηκε τον περασμένο μήνα. «Έχει να κάνει με το να βρίσκουμε χρόνο να συνδεόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να αγκαλιάζουμε τις παραδόσεις και να δημιουργούμε νέες».

Στο εορταστικό επεισόδιο, η Μέγκαν επισκέπτεται ένα αγρόκτημα χριστουγεννιάτικων δέντρων, ετοιμάζει γιορτινά κεράσματα για φίλους και παρουσιάζει μερικές από τις DIY τεχνικές της για το τύλιγμα δώρων.

