Mέγκαν Μαρκλ: Έστειλε μήνυμα στον άρρωστο πατέρα της - Γιατί κήρυξε πόλεμο στη Daily Mail

Η Μέγκαν Mαρκλ έστειλε επιστολή στον νοσηλευόμενο πατέρα της, επικρίνοντας την παρουσία της Daily Mail στο πλευρό του

Mέγκαν Μαρκλ: Έστειλε μήνυμα στον άρρωστο πατέρα της - Γιατί κήρυξε πόλεμο στη Daily Mail
H Μέγκαν Μαρκλ κατάφερε να στείλει επιστολή στον νοσηλευόμενο πατέρα της, παρά το γεγονός ότι η Daily Mail παραβίασε τα «σαφή ηθικά όρια» , κάνονοντας ρεπορτάζ από το προσκέφαλό του, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της δούκισσας του Σάσεξ. Η επίθεση κατά της ταμπλόιντ καταγράφεται εβδομάδες πριν ο σύζυγος της Μαρκλ, πρίγκιπας Χάρι, ξεκινήσει την αγωγή του κατά του εκδότη της Daily Mail για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στις Φιλιππίνες, αφού υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό του ποδιού του. Η Μέγκαν -η οποία παντρεύτηκε τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου το 2018 και της οποίας ο βασιλικός τίτλος είναι Δούκισσα του Σάσεξ- προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του μετά από χρόνια αποξένωσης.

«Με δεδομένο ότι ένας δημοσιογράφος της Daily Mail παρέμεινε στο πλευρό του πατέρα της καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μεταδίδοντας κάθε επικοινωνία και παραβιάζοντας σαφή ηθικά όρια, ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τη Δούκισσα να επικοινωνήσει κατ' ιδίαν με τον πατέρα της, παρά τις προσπάθειές της τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε εκπρόσωπός της «Με την υποστήριξη αξιόπιστων και έμπιστων επαφών, η αλληλογραφία της βρίσκεται πλέον με ασφάλεια στα χέρια του».

Η DMG Media η οποία βρισκεται πίσω από τη Daily Mail δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχολιασμό. Το ζευγάρι έχει καταθέσει πολυάριθμες αγωγές εναντίον οργανισμών μέσων ενημέρωσης από το 2019, στο πλαίσιο αυτού που ο Χάρι αποκαλεί αποστολή για την αλήθεια και τη λογοδοσία μετά από δεκαετίες παρέμβασης του Τύπου στη ζωή του.

Στην τελευταία του δικαστική υπόθεση, ο Χάρι και έξι ακόμη ενάγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τραγουδιστή Έλτον Τζον, μηνύουν τον εκδότη της Daily Mail, Associated Newspapers, για φερόμενη παράνομη συλλογή πληροφοριών που χρονολογείται πριν από 30 χρόνια. Η δίκη θα ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου έτους.

Η Μέγκαν και ο πατέρας της έχουν αποξενωθεί από την περίοδο που προετοίμαζε τον γάμο της. Λίγες μέρες πριν από την εκδήλωση, ο Τόμας Μαρκλ δήλωσε ότι δεν θα παρευρισκόταν λόγω προβλημάτων υγείας, αφού παραδέχτηκε προηγουμένως ότι πόζαρε για φωτογραφίες παπαράτσι. Ο Χάρι και η Μέγκαν ζουν στην Καλιφόρνια με τα δύο παιδιά τους. Οι δυο τους δεν είναι πλέον μέλη ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, από το 2020. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Τόμας Μαρκλ μετακόμισε από το Μεξικό στις Φιλιππίνες νωρίτερα φέτος.

