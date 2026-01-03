Τουρκία: Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ έπληξε το Ελαζίγ
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές
Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Μπασκίλ του Ελαζίγκ στις 20:27 (τοπική ώρα), στην Ανατολική Ανατολία της Τουρκίας
Σύμφωνα με πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Προεδρίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 9,85 χιλιομέτρων.
