Τουρκία: Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ έπληξε το Ελαζίγ

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές

Τουρκία: Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ έπληξε το Ελαζίγ
Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Μπασκίλ του Ελαζίγκ στις 20:27 (τοπική ώρα), στην Ανατολική Ανατολία της Τουρκίας

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Προεδρίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 9,85 χιλιομέτρων.

