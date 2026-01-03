Ρέθυμνο: Βανδαλισμός στον Δημοτικό Κήπο – Έκοψαν μπαμπού 80 ετών

Αγανάκτηση έχει προκαλέσει ένα σοβαρό περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, άγνωστοι δράστες εισήλθαν στον χώρο του Δημοτικού Κήπου από τις 19.00 το βράδυ της Δευτέρας (29/12/2025) που κλείνει ο κήπος και αποχωρεί ο φύλακας ως και το πρωί της επόμενης ημέρας. Οι δράστες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο προέβησαν στην κοπή μπαμπού ηλικίας περίπου 80 ετών, τα οποία αποτελούσαν χαρακτηριστικό και ιστορικό στοιχείο του κήπου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ζημιές έγιναν αντιληπτές το πρωί, όταν διαπιστώθηκε από τους υπαλλήλους του τμήματος Πρασίνου & Αστικού Περιβάλλοντος ότι μεγάλα τμήματα των φυτών είχαν κοπεί, χωρίς κανείς να μπορεί να εικάσει το κίνητρο πίσω από την πράξη αυτή. Τα συγκεκριμένα μπαμπού είχαν φυτευτεί πριν από οκτώ και εννιά δεκαετίες από τον τότε δήμαρχο Τίτο Πετυχάκη και αποτελούσαν σημαντικό μέρος της φυσιογνωμίας του Δημοτικού Κήπου.

Ήδη έχει κατατεθεί μήνυση κατά αγνώστων για την φθορά, την κλοπή και αφαίρεση των μπαμπού.

Δείτε περισσότερες εικόνες από τους βανδαλισμούς που προκάλεσαν οι άγνωστοι δράστες:

