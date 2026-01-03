Ηράκλειο: Κοσμοσυρροή στο 40ήμερο μνημόσυνο για τον θάνατο του Ραφαήλ- Γεωργίου Γαλυφιανάκη

Σαράντα ημέρες συμπληρώθηκαν από τον πρόωρο χαμό του Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής για το 40ήμερο μνημόσυνο της ανάπαυσης της ψυχής του.

Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας έδωσαν το «παρών» στο μνημόσυνο του 19χρονου από το Τυμπάκι, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, ύστερα από έκρηξη χειροβομβίδας.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα, ο πατέρας και η αδελφή του 19χρονου Ραφαήλ που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συγκίνησης βιώνοντας για ακόμη μία φορά τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η στιγμή που η μητέρα του Ραφαήλ, Ιωάννα Χριστάκη, πήρε τον λόγο και απηύθυνε από μικροφώνου λόγια που άγγιξαν βαθιά το εκκλησίασμα, προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση, αλλά και στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης σε όλους τους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους.

Το μνημόσυνο τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και πλήθος πολιτών από κάθε γωνιά της Μεσαράς και της Κρήτης.

Με πληροφορίες από e-mesara.gr

