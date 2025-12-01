Ρόδος: Για παμπάλαιο υλικό, χειροβομβίδες του 1967 κάνει λόγο ο σύμβουλος της οικογένειας του Ραφαήλ

Με χειροβομβίδες εποχής Βιετνάμ και Κορέας πήγαν να κάνουν άσκηση στο πεδίο βολής – Τι εκτιμά ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του 19χρονου Ραφαήλ - Πληροφορίες ότι έχει ζητηθεί από τις άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να απαντήσουν αν στη συγκεκριμένη παρτίδα χειροβομβίδα έχουν εμφανιστεί ανάλογα περιστατικά απρόκλητων εκρήξεων

Ρόδος: Για παμπάλαιο υλικό, χειροβομβίδες του 1967 κάνει λόγο ο σύμβουλος της οικογένειας του Ραφαήλ
ΕΛΛΑΔΑ
Έρευνα σε επίπεδο χωρών ΝΑΤΟ έχει ζητηθεί -κατά πληροφορίες- από τον Ελληνικό Στρατό για το «ιστορικό» του αριθμού παρτίδας (lot) στην οποία ανήκε η μοιραία αμυντική χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη και τραυμάτισε βαριά τον 39χρονο επιλοχία, στο Πεδίο Βολής Ρόδου.

Ο 39χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης με την ειδικότητα του πυροτεχνουργού παραμένει νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου σε κρίσιμη κατάσταση, αφού ως συνέπεια της έκρηξης έχει ακρωτηριαστεί το δεξί του χέρι και φέρει πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα του.

Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από το Γενικό Επιτελείο Στρατού αναφέρουν ότι οι δύο Επαγγελματίες Οπλίτες που ενεπλάκησαν στην μοιραία έκρηξη από την οποία έχασε τη ζωή του ο Ραφαήλ Γαλυφιανάκηςδεν φορούσαν την ειδική στολή προστασίας από πιθανές απρόκλητες ενεργοποιήσεις των χειροβομβίδων δεδομένου ότι είχαν αναλάβει τον έλεγχο της παρτίδας των πυρομαχικών που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στην άσκηση ρίψης χειροβομβίδων. Ο συγκεκριμένος τυπικός έλεγχος γίνεται οπτικά, όταν οι πυροτεχνουργοί επιβεβαιώνουν την καλή κατάσταση των πυρομαχικών διακριβώνοντας αν υπάρχουν οξειδώσεις ή άλλα προβλήματα πριν την χρήση του πολεμικού υλικού αλλά και δειγματοληπτικά, με έλεγχο των χειροβομβίδων πριν την βολή. Κανείς από τους δύο στρατιωτικούς, ούτε ο 19χρονος Ραφαήλ που έχασε τη ζωή του, ούτε και ο 39χρονος που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δεν φορούσαν το αλεξίθραμβο γιλέκο που χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για απενεργοποίηση ή καταστροφή πυρομαχικών.

rafail-khdeia-3.jpg

Ο 19χρονος Ραφαήλ Γαλυφιανάκης που σκοτώθηκε από την έκρηξη χειροβομβίδας

Σε ρεπορτάζ της ιστοσελίδας cretalive.gr που υπογράφει η δημοσιογράφος Ευαγγελία Καρεκλάκη αναφέρεται ότι αναζητούνται στοιχεία για το αν η συγκεκριμένη παρτίδα έχει «δώσει» και άλλα συμβάντα στο παρελθόν.

Στο μεταξύ αίσθηση προκαλούν όσα περιγράφει ο ειδικός πραγματογνώμονας-τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Ραφαήλ, Γιάννης Τσιάμπας καθώς κάνει αναφορά «για καταχωνιασμένο παμπάλαιο πολεμικό υλικό» που κάποιοι ανέσυραν για να το χρησιμοποιήσουν στην άσκηση τη μοιραία ημέρα.

Για την ακρίβεια, οι μεν αμυντικές χειροβομβίδες ήταν εποχής πολέμου Βιετνάμ (1967), οι δε επιθετικές χειροβομβίδες ήταν εποχής πολέμου Κορέας (1952). «Δεν έχω δει ποτέ να χρησιμοποιείται επίσημα στο στρατό τέτοιο υλικό, ούτε καν σε εγκληματικές δραστηριότητες» σημειώνει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην καναδέζα με την οποία μεταφέρθηκε το πολεμικό υλικό ήταν φορτωμένο ένα ξύλινο κιβώτιο που περιείχε 30 αμυντικές χειροβομβίδες του 1967, αμερικανικής κατασκευής και προέλευσης. Δίπλα ακριβώς υπήρχε ένα δεύτερο ξύλινο κιβώτιο με επιθετικές χειροβομβίδες. Στο δεύτερο κιβώτιο υπήρχαν συσκευασμένοι σκέτοι κορμοί χειροβομβίδων.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάμπα, στο σημείο αυτό υπήρξε μία μικρή παύση καθώς περίμεναν να φέρουν τους πυροδοτικούς μηχανισμούς των αμυντικών χειροβομβίδων για την συναρμολόγηση των επιθετικών. Σύμφωνα με τον ίδιο στο μεσοδιάστημα αυτής της αναμονής σημειώθηκε η τραγωδία.

Ο τεχνικός σύμβουλος πιστεύει ότι η χειροβομβίδα έσκασε στα χέρια του 39χρονου

Η πρώτη εκτίμηση του κ. Τσιάμπα είναι ότι η χειροβομβίδα έσκασε στα χέρια του 39χρονου, ωστόσο αναμένει το πόρισμα του ιατροδικαστή προκειμένου να έχει μία ασφαλέστερη εικόνα για το τι συνέβη βάσει και της θέσης των τραυματών.

Όπως εξηγεί, από το «τακ» του επικρουστήρα μέχρι και την έκρηξη της χειροβομβίδας, χρειάζονται τέσσερα δευτερόλεπτα, χρόνος ικανός για να κάνει κάποιος μία αντανακλαστική κίνηση αποφυγής. «Ο άλλος μπορεί να σκύψει, να γυρίσει πλάτη, να κάνει ενστικτωδώς μία κίνηση αποφυγής. Αν δεν έχει συμβεί αυτό, τότε συνέβη κάτι εντελώς απρόσμενα και αιφνιδιαστικά. Θεωρώ ότι ήταν και οι δύο σκυμμένοι πάνω στην χειροβομβίδα, με μέτωπο σε αυτήν». Ο ίδιος εκτιμά ότι ο 39χρονος κρατούσε την χειροβομβίδα, γι’ αυτό και ακρωτηριάστηκε, ωστόσο σε κάθε περίπτωση περιμένει το πόρισμα του ιατροδικαστή.

texnikos-simvoulos-tsiabas.jpg

O ειδικός πραγματογνώμονας-τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Ραφαήλ, Γιάννης Τσιάμπας

Ο κ. Τσιάμπας θεωρεί επίσης ότι ο 19χρονος Ραφαήλ και ο 39χρονος επιλοχίας που ακρωτηριάστηκε πήγαν στην καναδέζα, άνοιξαν το ξύλινο κιβώτιο με τις 30 αμυντικές χειροβομβίδες, πήραν μία από τις συσκευασίες με το πεπιεσμένο χαρτί, αφαίρεσαν την μονωτική ταινία περιμετρικά, πήραν στα χέρια την χειροβομβίδα, πέρασαν ανάμεσα από τα δύο στρατιωτικά οχήματα, το τζιπ αριστερά και την καναδέζα δεξιά και κινήθηκαν μπροστά από το τζιπ, στην αριστερή γωνία όπου εκεί έγινε ό,τι έγινε βάσει των πλήξεων που φέρει το τζιπ.

Ρόδος πεδίο βολής

Στιγμιότυπο από το πεδίο βολής που έγινε η μοιραία άσκηση

Ο κ. Τσιάμπας εκτιμά ότι η χειροβομβίδα δεν έσκασε στο έδαφος αλλά εξερράγη σε ύψος περίπου ενός μέτρου από το έδαφος, δηλαδή περίπου στο ύψος της μέσης, όμως και πάλι περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Σημειώνεται ότι το κιβώτιο με τις 29 αμυντικές χειροβομβίδες έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ για έλεγχο DNA ώστε να διερευνηθεί ποια χέρια ακούμπησαν τις συσκευασίες. Αυτή η διαδικασία γίνεται, κατόπιν αιτήματος του τεχνικού συμβούλου, ώστε να εξεταστεί και το ενδεχόμενο-και ας φαίνεται ακραίο-της κακόβουλης ενέργειας προκειμένου να μην υπάρχει το παραμικρό ερωτηματικό.

