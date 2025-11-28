«Αθάνατος»: Αντήχησε η Κρήτη αποχαιρετώντας τον 19χρονο Ραφαήλ - Θρήνος και τιμές στην κηδεία του

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αβάσταχτου πόνου, η οικογένεια συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που σκοτώθηκε σε πεδίο βολής στη Ρόδο, το πρωί της Τετάρτης μετά από έκρηξη χειροβομβίδας.

Η κηδεία του 19χρονου τελέστηκε στον τόπο καταγωγής του, το Τυμπάκι και στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου, όπου από νωρίς το πρωί βρέθηκαν άνθρωποι που τον γνώριζαν για να του πουν το τελευταίο αντίο.

«Αθάνατος» αντήχησε η Κρήτη τη στιγμή που το φέρετρο βγήκε από την εκκλησία για την τελευταία κατοικία του παιδιού, ενώ στρατιωτικό άγημα απέτισε τιμές.

«Σε ευχαριστώ γι' αυτές τις πέντε μέρες που περάσαμε μαζί στη Ρόδο», ανέφερε ο πατέρας του Μανώλης Γαλυφιανάκης στον επικήδειο που εκφώνησε.

«Τίμησε τον όρκο του μέχρι την τελευταία του πνοή»

Στην "καθαρή ψυχή" και στο "υψηλό φρόνημα" του Ραφαήλ στάθηκε ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ, εκφωνώντας επίσης επικήδειο.

«Σε κάθε χτύπο από τις καμπάνες που ηχούν πένθιμα, οι καρδιές όλων ραγίζουν. Υπήρξες ένας νέος με όνειρα · όταν το καθήκον σε κάλεσε στάθηκες όρθιος, σταθερός και αφοσιωμένος υπηρετώντας την πατρίδα με γενναιότητα και αξιοπρέπεια.

(...)Αποχαιρετούμε έναν φύλακα της πατρίδας έναν άνθρωπο που τίμησε τον όρκο του μέχρι την τελευταία του πνοή. Μαζί με τον πόνο, κρατάμε και την υπόσχεση ότι το όνομά σου δεν θα χαθεί. Θα θυμόμαστε για πάντα το χαμόγελο, το χαρακτήρα και τη γενναιότητά του»

Το παρών έδωσαν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, ο Διοικητής 44 Στρατιωτικής Διοικήσεων, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια άσκησης στην Αφάντου της Ρόδου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι Ηρακλείου στην Κρήτη, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Επικήδειο εκφώνησε ο ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ όπου υπηρετούσε ο 19χρονος οπλίτης.

Έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, βρίσκεται στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών στον 19χρονο Ραφαήλ.

Στεφάνι έχουν αποστείλει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.

Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου -τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ- θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.