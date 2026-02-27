Λουτράκι: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη δολοφονία του 17χρονου

Στη σύλληψη ενός 17χρονου για τη δολοφονία ενός συνομήλικού του στο Λουτράκι προχώρησε η Αστυνομία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ο ανήλικος ημεδαπός συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (27/02), και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σήμερα (27.2.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, ο συλληφθείς, μαζί με ακόμη 4 άτομα, έναν 19χρονο, δύο 18χρονους ημεδαπούς, καθώς και με έναν ανήλικο αλλοδαπό, αρχικά μετέβησαν σε περιοχή του Λουτρακίου προκειμένου να επιλύσουν μεταξύ τους διαφορές.

Στη συνέχεια και ύστερα από έντονο διαπληκτισμό, μεταξύ του κατηγορουμένου και του 19χρονου, ο κατηγορούμενος με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ενώ κατά την προσπάθεια των υπολοίπων να τους σταματήσουν, ο δράστης επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο αλλοδαπό, ενώ ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Ο 19χρονος παθόντας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού του θανόντα.

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 57χρονη αλλοδαπή, μητέρα του ανήλικου δράστη, για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

Διαβάστε επίσης