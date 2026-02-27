Θρίλερ στη Χαλκιδική: Βρέθηκε οστό σε παραλία, 24 ώρες μετά τον εντοπισμό σακούλας με ανθρώπινα μέλη

Νέος συναγερμός σήμανε στη Χαλκιδική, έπειτα από τον εντοπισμό οστού σε παραλία, 24 ώρες μετά την εύρεση σακούλας με ανθρώπινα μέλη στην περιοχή του Γλαρόκαβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το οστό εντοπίστηκε στην παραλία του Πολύχρονου, στο 1ο πόδι της Χαλκιδικής. Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για το συμβάν στις 17:00 το απόγευμα.

Ακόμη δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για ανθρώπινο οστό, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής.

Τέλος, η αποκάλυψη του μακάβριου ευρήματος σημειώθηκε σχεδόν 24 ώρες μετά την ανεύρεση των σκελετικών υπολειμμάτων μέσα σε σακούλες κατά την διάρκεια εργασιών καθαρισμού μιας αγροτοδασικής έκτασης στον Γλαρόκαμπο Χαλκιδικής.

