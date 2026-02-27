Iράν: Αγωνία για τον Ματίν και τον Ερφάν - Οι 17χρονοι που κινδυνεύουν να εκτελεστούν

Συνελήφθησαν πριν από το περιστατικό για το οποίο κατηγορούνται -  Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει αυστηρά την επιβολή της θανατικής ποινής σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Iράν: Αγωνία για τον Ματίν και τον Ερφάν - Οι 17χρονοι που κινδυνεύουν να εκτελεστούν
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή είναι δεκάδες άνθρωποι στο Ιράν, κυρίως νεαρής ηλικίας, ωστόσο η περίπτωση δύο 17χρονων ξεχωρίζει ανάμεσά τους.

Ο Ματίν Μοχαμαντί και ο Ερφάν Αμιρί, δύο Ιρανοί έφηβοι που συνελήφθησαν τον Ιανουάριο, δικάζονται από το Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 30.000 ανθρώπων σύμφωνα με αρκετές καλά ενημερωμένες ΜΚΟ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρχών, ο Ματίν και ο Ερφάν κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην πυρπόληση ενός τζαμιού που χρησιμοποιείται ως βάση για την Basij, την παραστρατιωτική πολιτοφυλακή που συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Στις 8 Ιανουαρίου 2026, στο Pakdasht, στην επαρχία της ιρανικής πρωτεύουσας, το θρησκευτικό κτήριο φέρεται να κάηκε και να καταστράφηκε κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών της ταξιαρχίας.

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται από σοβαρές παρατυπίες και μία ταχεία, γεμάτη βασανιστήρια και κατάφωρα άδικη δίκη.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Διεθνής Αμνηστία, πράκτορες της Basij συνέλαβαν τους εφήβους μαζί με τον 18χρονο, Εχσάν Χοσεϊνιπούρ Χεσαρλού νωρίτερα εκείνη την ημέρα, πριν από το περιστατικό, και ότι ο τελευταίος αναγκάστηκε να «ομολογήσει» μετά από σοβαρούς ξυλοδαρμούς και όταν οι ανακριτές του έβαλαν ένα όπλο στο στόμα.

Η πηγή είπε ότι ο δικαστής αρνήθηκε να αναγνωρίσει την εκπροσώπηση τουλάχιστον τριών δικηγόρων που επέλεξε η οικογένεια του Εχσάν, τους απείλησε και επέβαλε έναν δικηγόρο που διορίστηκε από το κράτος που απέτυχε να τον υπερασπιστεί αποτελεσματικά.

Οι 17χρονοι παραμένουν σε κέντρο κράτησης παιδιών, αντιμετωπίζοντας θανατικές κατηγορίες, παρά το γεγονός ότι το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα απαγορεύει αυστηρά την επιβολή της θανατικής ποινής σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή του φερόμενου αδικήματος.

Άλλοι που αντιμετωπίζουν παρόμοιες ταχείες δίκες, οι οποίες συνοδεύονται από βασανιστήρια, είναι ο 35χρονος Αμπολφάζλ Καρίμι, ο οποίος συνελήφθη στις 6 Ιανουαρίου στην Τεχεράνη, αφού προσπάθησε να βοηθήσει δύο γυναίκες που είχαν πυροβοληθεί στα πόδια.

Μια καλά ενημερωμένη πηγή ανέφερε στην Διεθνή Αμνηστία ότι πυροβολήθηκε με μεταλλικά σφαιρίδια, ξυλοκοπήθηκε, του αρνήθηκαν ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά του και τον ανάγκασαν να υπογράψει αυτοκατηγορητικές δηλώσεις ενώ είχε τα μάτια του δεμένα.

Γύρω στις 12 Φεβρουαρίου, ο ίδιος και 13 άλλοι που συνελήφθησαν σε σχέση με διαμαρτυρίες με ασαφείς κατηγορίες ενημερώθηκαν από τον δικαστή που προήδρευε του Τμήματος 15 του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης ότι «καταδικάζονταν σε θάνατο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη δολοφονία του 17χρονου

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νορβηγία: Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο με χειραγωγημένους αγώνες

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Στέφανος εγκαταλείπει τη Βασιλική – Σοκ στη Μάνη

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Επίδοξοι... χρυσοθήρες γκρέμισαν την Αγία Τράπεζα ψάχνοντας για λίρες

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Βρέθηκε οστό σε παραλία, 24 ώρες μετά τον εντοπισμό σακούλας με ανθρώπινα μέλη

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατό δέντρα για τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη λειτουργία του ΑΠΘ

20:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ για Ιράν: Δεν θέλω να επιτεθώ, αλλά μερικές φορές πρέπει

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το Ιράν: Αυξήθηκαν τα πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που σταθμεύουν στη Σαουδική Αραβία

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Αγωνία για τον Ματίν και τον Ερφάν - Οι 17χρονοι που κινδυνεύουν να εκτελεστούν

19:54WHAT THE FACT

Η Ματωμένη Σελήνη του Μαρτίου: Η σκοτεινή πλευρά και τα μυστικά της έκλειψης που λίγοι γνωρίζουν

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Μερτς την Τρίτη - Εμπόριο, ανταγωνισμός και ασφάλεια στο επίκεντρο

19:31LIFESTYLE

Μάρτιν Σορτ: Το σημείωμα αυτοκτονίας της κόρης του και η εξαφάνιση 24 ώρες πριν από τον θάνατό της

19:29WHAT THE FACT

Οι πιο υγιεινοί τρόποι να φάτε τον σολομό - Ποιοι πρέπει να τον αποφεύγουν, σύμφωνα με τους ειδικούς

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου – Μοιρών

19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά - 13 συλλήψεις

19:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα των αγώνων με την Τσέλιε

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οι ώρες των αναμετρήσεων με την Ρεάλ Μπέτις

19:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Α' Χαιρετισμοί: Η ακολουθία από τον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου

18:58ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είδα τίποτα, δεν έκανα τίποτα κακό» λέει ο Μπιλ Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο «Ελ. Βενιζέλος»: 67χρονη πέθανε κατά την αποβίβασή της από αεροσκάφος

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Βίντεο ντοκουμέντο από καβγά πατέρα και γιου πριν τη δολοφονία - Ο 50χρονος χτυπά τον ανήλικο

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», λέει στο Newsbomb.gr ο Χρήστος Χούπας

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης - Τον υπέδειξε ο 19χρονος

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Τραμ εκτροχιάστηκε παγιδεύοντας ανθρώπους - Δύο νεκροί, 40 τραυματίες

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Βρέθηκε οστό σε παραλία, 24 ώρες μετά τον εντοπισμό σακούλας με ανθρώπινα μέλη

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 6χρονο βρέθηκε ημίγυμνο και χωρίς παπούτσια στο κρύο - Συνελήφθη η μητέρα του

18:58ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είδα τίποτα, δεν έκανα τίποτα κακό» λέει ο Μπιλ Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν

20:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ για Ιράν: Δεν θέλω να επιτεθώ, αλλά μερικές φορές πρέπει

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη δημοσιογράφο

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία μητέρας στο Newsbomb για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο: «Έδιωξε 3 μηνών βρέφος από το νοσοκομείο και μας είπε "για να μάθετε να φέρεστε"»

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αντικυκλωνικές συνθήκες κάνει «πρεμιέρα» ο Μάρτιος - Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά - 13 συλλήψεις

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Αγωνία για τον Ματίν και τον Ερφάν - Οι 17χρονοι που κινδυνεύουν να εκτελεστούν

19:54WHAT THE FACT

Η Ματωμένη Σελήνη του Μαρτίου: Η σκοτεινή πλευρά και τα μυστικά της έκλειψης που λίγοι γνωρίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ