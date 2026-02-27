Iράν: Αγωνία για τον Ματίν και τον Ερφάν - Οι 17χρονοι που κινδυνεύουν να εκτελεστούν

Αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή είναι δεκάδες άνθρωποι στο Ιράν, κυρίως νεαρής ηλικίας, ωστόσο η περίπτωση δύο 17χρονων ξεχωρίζει ανάμεσά τους.

Ο Ματίν Μοχαμαντί και ο Ερφάν Αμιρί, δύο Ιρανοί έφηβοι που συνελήφθησαν τον Ιανουάριο, δικάζονται από το Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 30.000 ανθρώπων σύμφωνα με αρκετές καλά ενημερωμένες ΜΚΟ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρχών, ο Ματίν και ο Ερφάν κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην πυρπόληση ενός τζαμιού που χρησιμοποιείται ως βάση για την Basij, την παραστρατιωτική πολιτοφυλακή που συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Στις 8 Ιανουαρίου 2026, στο Pakdasht, στην επαρχία της ιρανικής πρωτεύουσας, το θρησκευτικό κτήριο φέρεται να κάηκε και να καταστράφηκε κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών της ταξιαρχίας.

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται από σοβαρές παρατυπίες και μία ταχεία, γεμάτη βασανιστήρια και κατάφωρα άδικη δίκη.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Διεθνής Αμνηστία, πράκτορες της Basij συνέλαβαν τους εφήβους μαζί με τον 18χρονο, Εχσάν Χοσεϊνιπούρ Χεσαρλού νωρίτερα εκείνη την ημέρα, πριν από το περιστατικό, και ότι ο τελευταίος αναγκάστηκε να «ομολογήσει» μετά από σοβαρούς ξυλοδαρμούς και όταν οι ανακριτές του έβαλαν ένα όπλο στο στόμα.

Η πηγή είπε ότι ο δικαστής αρνήθηκε να αναγνωρίσει την εκπροσώπηση τουλάχιστον τριών δικηγόρων που επέλεξε η οικογένεια του Εχσάν, τους απείλησε και επέβαλε έναν δικηγόρο που διορίστηκε από το κράτος που απέτυχε να τον υπερασπιστεί αποτελεσματικά.

Οι 17χρονοι παραμένουν σε κέντρο κράτησης παιδιών, αντιμετωπίζοντας θανατικές κατηγορίες, παρά το γεγονός ότι το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα απαγορεύει αυστηρά την επιβολή της θανατικής ποινής σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή του φερόμενου αδικήματος.

Άλλοι που αντιμετωπίζουν παρόμοιες ταχείες δίκες, οι οποίες συνοδεύονται από βασανιστήρια, είναι ο 35χρονος Αμπολφάζλ Καρίμι, ο οποίος συνελήφθη στις 6 Ιανουαρίου στην Τεχεράνη, αφού προσπάθησε να βοηθήσει δύο γυναίκες που είχαν πυροβοληθεί στα πόδια.

Μια καλά ενημερωμένη πηγή ανέφερε στην Διεθνή Αμνηστία ότι πυροβολήθηκε με μεταλλικά σφαιρίδια, ξυλοκοπήθηκε, του αρνήθηκαν ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά του και τον ανάγκασαν να υπογράψει αυτοκατηγορητικές δηλώσεις ενώ είχε τα μάτια του δεμένα.

Γύρω στις 12 Φεβρουαρίου, ο ίδιος και 13 άλλοι που συνελήφθησαν σε σχέση με διαμαρτυρίες με ασαφείς κατηγορίες ενημερώθηκαν από τον δικαστή που προήδρευε του Τμήματος 15 του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης ότι «καταδικάζονταν σε θάνατο».