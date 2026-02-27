Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ: Έρευνες των γαλλικών αρχών στο περιβάλλον του μεγιστάνα για εμπορία ανθρώπων

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ συνέδεσε το όνομά του με την πολυτέλεια ως ιδιοκτήτης των Harrods στο Λονδίνο και του Ritz στο Παρίσι, όμως στη δύση της ζωής του, οι αποκαλύψεις μαύρισαν τη λάμψη, καθώς βρέθηκε κεντρικό πρόσωπο ενός δικτύου φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης που διερευνάται σε πολλές χώρες και περιλαμβάνει τόσο τον ίδιο όσο και τον αδελφό του Σαλάχ, ο οποίος πέθανε το 2010.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η βρετανική αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο, μέχρι στιγμής υπάρχουν 154 θύματα που κατηγορούν τον επιχειρηματία ότι τα κακοποίησε.

Μια έρευνα που δημοσίευσε το BBC το 2024 συγκέντρωσε τις μαρτυρίες πολλών γυναικών που κατηγορούν τον επιχειρηματία, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 94 ετών, για βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Από πέρυσι, η υπόθεση βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση από τις γαλλικές αρχές.

Επικεντρώνεται σε ένα σύστημα που φέρεται να διατηρείται εδώ και δεκαετίες και να καλύπτεται από το περιβάλλον του επιχειρηματία.

Τα θύματα περιγράφουν ένα μοτίβο κακοποίησης και μια κουλτούρα φόβου στο εργασιακό περιβάλλον υπό τον Αλ-Φαγιέντ.

«Δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Δεν έδωσα τη συγκατάθεσή μου. Ήθελα απλώς να τελειώσουν όλα», λέει ένας από αυτούς. Ένα άλλο θύμα λέει ότι ήταν έφηβη όταν βιάστηκε από τον επιχειρηματία στο διαμέρισμά του στο Park Lane, στην καρδιά του Λονδίνου: «Ήταν ένα τέρας, ένα σεξουαλικό αρπακτικό χωρίς καμία ηθική πυξίδα».

Ο ίδιος του ο γιος, Ομάρ Φαγιέντ, συνέκρινε τον πατέρα του με ναζί εγκληματία πολέμου, υποστηρίζοντας ότι θα είχε προσποιηθεί «ψυχική ανικανότητα» τα τελευταία χρόνια της ζωής του για να αποφύγει τη δικαιοσύνη μετά τις πρώτες κατηγορίες εναντίον του, το 2017 και το 2018, οι οποίες δεν πήγαν ποτέ σε δίκη, εν μέρει, λόγω της προχωρημένης ηλικίας του επιχειρηματία και της διάγνωσης άνοιας που παρουσίασαν οι δικηγόροι του.

Ο Αλ Φαγιέντ περπατούσε συχνά γύρω από το Harrods. Εντόπιζε και επέλεγε νέους υπαλλήλους τους οποίους «προήγαγε» και έπαιρνε στη δουλειά.

Ένα άλλο από τα θύματα του επιχειρηματία αφηγείται πώς η ατμόσφαιρα στο πολυκατάστημα ήταν μια ατμόσφαιρα παραίτησης και φόβου: «Όλοι κοιταχτήκαμε όταν περάσαμε την πόρτα σκεπτόμενοι «καημένο κορίτσι, σήμερα είσαι εσύ» και νιώθοντας εντελώς ανίσχυροι να τον σταματήσουμε».

Ο επιχειρηματίας διέπραξε τις επιθέσεις τόσο εκεί όσο και στο διαμέρισμά του στο Park Lane ή κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε ακίνητα στο εξωτερικό, ειδικά στο Ritz στο Παρίσι ή στην έπαυλη Villa Windsor.

Το 2023, μετά τον θάνατο του Αλ Φαγιέντ, αρκετά θύματα απευθύνθηκαν στα γαλλικά δικαστήρια, όπου τώρα διερευνάται ένα πιθανό σύστημα εμπορίας ανθρώπων εκτός από τη σεξουαλική κακοποίηση.

Η Rachel Louw, πρώην υπάλληλος του Fayed που κατέθεσε στη γαλλική αστυνομία, δήλωσε στο AFP ότι «στην Αγγλία αγνοούν την εμπορία ανθρώπων. Θέλουν απλώς να το επικεντρώσουν στον Αλ Φαγέντ και στο Harrods».

Στη Γαλλία, ωστόσο, την υπόθεση χειρίζεται μια μονάδα που ειδικεύεται στην εμπορία ανθρώπων, κάτι που είναι «ανακούφιση» για τη Louw, η οποία εστάλη στην Κυανή Ακτή για να δουλέψει στο γιοτ του Σαλάχ Φαγέντ αλλά μόλις εκεί διαπίστωσε ότι η προσδοκία ήταν διαφορετική: «Νόμιζα ότι θα κατέθετα έγγραφα, θα έκανα θελήματα, θα οργανώσω δουλειές γραφείου... Δεν υπήρχε γραφείο, ούτε κανονικό ωράριο, ούτε ρεπό. Ήταν αναμενόμενο ότι θα ήμουν απλώς μαζί του».

Η Louw λέει ότι, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στον κύκλο του Φαγέντ, ναρκώθηκε και της αφαιρέθηκε το διαβατήριό της και ότι κατάφερε να δραπετεύσει αφού αρνήθηκε να επιβιβαστεί σε ταχύπλοο με τον αδελφό του μεγιστάνα και επίσης κατηγορούμενο για σεξουαλική επίθεση.

Μετά τον θάνατο του Αλ Φαγιέντ, πολλές γυναίκες αποφάσισαν να σπάσουν τη σιωπή.

Οι νομικές ενέργειες έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Δεκατέσσερις γυναίκες έχουν καταθέσει αστικές αγωγές κατά του Harrods και έχει επιτευχθεί κάποιος εξωδικαστικός συμβιβασμός από τον Ιούλιο του 2023

Η υπόθεση έχει συγκριθεί από τους δικηγόρους των θυμάτων με αυτή του Τζέφρι Έπσταϊν, τόσο για την οργανωμένη δομή όσο και για τη χρήση χρημάτων και εξουσίας για εκφοβισμό και φίμωση.