Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Στέφανος εγκαταλείπει τη Βασιλική – Σοκ στη Μάνη

«Η Γη της ελιάς» μπορεί να ολοκληρώνει φέτος την πορεία της στο MEGA, όμως οι ανατροπές μέχρι την τελευταία στιγμή θα είναι πολλές.

Τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε τη Βασιλική και τον Στέφανο να βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς κανείς δεν δείχνει διατεθειμένος να θυσιάσει τα «θέλω» του για τον άλλο, ενώ ο αντικαταστάτης του Στέφανου φτάνει στο χωριό. Λίγο καιρό μετά, η Βασιλική αποχαιρετά τον Στέφανο και, λίγο πριν δώσουν ένα τελευταίο φιλί, γίνεται ξεκάθαρο πως η απόσταση ανάμεσά τους είναι πλέον μεγαλύτερη από ποτέ. Ο γιατρός πηγαίνει στη Γερμανία, θέλοντας να ξεφύγει από τον πατέρα του, και ο γάμος του διαλύεται.

Η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται κι αυτή τη φορά στο εδώλιο ανεβαίνει η Χρυσούλα, η οποία ψευδομαρτυρεί. Ο Λυκούργος, όμως, βρίσκεται ένα βήμα μπροστά και την ξεμπροστιάζει. Η Χρυσούλα τιμωρείται για ψευδορκία κι ο Λυκούργος μετρά μία ακόμα καθοριστική νίκη.

Η Φρύνη αιφνιδιάζει τον Κωνσταντίνο με μια έκπληξη και μαζί εγκαινιάζουν το νέο σπίτι που αγόρασε, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους. H Μαρουσώ βλέπει υλικό από κάμερες με την Χριστιάνα και τον Ορέστη, πριν από τον θάνατό του.

Η Χριστιάνα ζει στιγμές ευτυχίας με τον Μιχάλη, ενώ η Μαρουσώ την περιμένει να γυρίσει καθώς έχει αποκαλύψει ότι σκότωσε τον Ορέστη. Παράλληλα, ο Μανώλης ζητά αποκλειστικότητα από την Αμαλία, αλλά εκείνη του το ξεκόβει.

Διαβάστε επίσης