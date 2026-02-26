Άγιος Έρωτας spoiler: Επιστρέφει στη Στέρνα και διαλύει τα πάντα

Συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των τηλεθεατών ο «Άγιος Έρωτας» του ALPHA, με τις εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες να είναι καταιγιστικές.

Η επικείμενη άφιξη της Σοφίας στη Στέρνα οδηγεί τον πατέρα Νικόλαο, τη Χλόη και τον Χάρη στην απόφαση να επισπεύσουν τον γάμο του Χάρη και της Αναστασίας, φοβούμενοι ότι η παρουσία της Σοφίας μπορεί να τινάξει τον γάμο στον αέρα. Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος και ο Νικηφόρος, μετά τη βίαιη σύγκρουσή τους, επιχειρούν να συνεννοηθούν για να αντιμετωπίσουν τη σχέση της Άννας και της Ελένης μαζί. Στο μεταξύ, ο Παύλος παρουσιάζεται συμφιλιωτικός απέναντι στη Θάλεια, καθώς της υπόσχεται διαζύγιο χωρίς εμπόδια και την επιστροφή της περιουσίας της, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί τη Δέσποινα μέσω του Βαζούρα.

Κι ενώ ο Χάρης περιμένει την Αναστασία έξω από την εκκλησία, το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνει η Σοφία διασταυρώνεται με το αυτοκίνητο της νύφης… Ένα δημοσίευμα σε πανελλήνια εφημερίδα έρχεται να «αγιογραφήσει» το προφίλ του Παύλου, παρουσιάζοντάς τον ως ηθικό πυλώνα της Στέρνας και μελλοντικό πολιτικό παράγοντα, την ώρα που τόσο ο Γεράσιμος όσο και η Κική στο Δρομοκαΐτειο, διαβάζουν το ίδιο άρθρο με καχυποψία.



Η Θάλεια προσπαθεί να αποκρύψει από τη Σοφία το νέο για τον γάμο του Χάρη, όμως ο Δημάτος την προτρέπει να της το πει. Όταν η Σοφία μαθαίνει την αλήθεια, καταρρέει και στρέφει την οργή της στη Χλόη, αλλά ο γιατρός καταφέρνει να την ηρεμήσει. Ο Παύλος βρίσκει την ευκαιρία να προσεγγίσει ξανά τα εγγόνια του, κάτι που εξοργίζει τον Πέτρο, ο οποίος αναζητά καταφύγιο στον Στέφανο. Στο μεταξύ, όλοι οι υπόλοιποι γιορτάζουν τον γάμο της Αναστασίας και του Χάρη, αλλά και την υιοθεσία του μικρού Κλεάνθη, που φτάνει στο τελικό της στάδιο.

Διαβάστε επίσης