Παναθηναϊκός: Ο λόγος που είναι εκτός αποστολής ο Σιώπης

Πέρα από τις απαιτήσεις του αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν που είναι αήττητη στο Europa League, ο Παναθηναϊκός έχει να ξεπεράσει και το εμπόδιο των δικών του προβλημάτων. Σε αυτά ήρθε να προστεθεί ένα ακόμη της τελευταίας στιγμής. Αυτό του Μανώλη Σιώπη.

Ο έμπειρος αμυντικός μέσος δεν είναι στην αποστολή του «τριφυλλιού» για την αναμέτρηση της Τσεχίας, καθώς δεν βρίσκεται ούτε στον πάγκο. Ο λόγος έχει να κάνει με ένα σφίξιμο στο δικέφαλο που αισθάνθηκε στο τέλος της τελευταίας προπόνησης της ομάδας.

Προτιμήθηκε να μην παρθεί ρίσκο, με την κατάστασή του να εκτιμάται εκ νέου με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ακόμη σημαντική απουσία για το «τριφύλλι».