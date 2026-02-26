Ολυμπιακός: «Πνίγει» τον αντίπαλο στην πίεση - Κορυφαία ομάδα εκτός των 5 μεγάλων πρωταθλημάτων

Παράλληλα, καταλαμβάνει την 14η θέση παγκοσμίως μεταξύ 883 ομάδων από 56 πρωταθλήματα, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ταυτότητα που βασίζεται στην ένταση και το επιθετικό pressing.

Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία (535η) έκθεση του CIES Football Observatory, του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Σπουδών με έδρα την Ελβετία, που ιδρύθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ. Η έρευνα κατατάσσει συλλόγους παγκοσμίως με βάση το επίπεδο πίεσης που ασκούν στους αντιπάλους τους στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα.

Η εικόνα της Super League

Σημαντική είναι η παρουσία και των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων της Super League Greece στην κατάταξη:

ΠΑΟΚ – 5ος (88,9)

Παναθηναϊκός – 19ος (79,9)

Λεβαδειακός – 26ος (73,1)

ΑΕΚ – 29η (71,6)

Άρης – 33ος (70,1)

Κηφισιά – 36η (67,4)

ΑΕΛ – 37η (66,8)

Αστέρας AKTOR – 40ος (65,2)

Ατρόμητος – 45ος (62,4)

ΟΦΗ – 52ος (58,1)

Πανσερραϊκός – 54ος (56,3)

Παναιτωλικός – 64ος (41,8)

Η συνολική παρουσία των ελληνικών ομάδων δείχνει ότι το pressing αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγχρονης τακτικής προσέγγισης στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η κορυφή στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα

Στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, την κορυφή καταλαμβάνει η Κόμο με δείκτη 94,5, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία του προπονητή Σεσκ Φάμπρεγκας για συνεχή και επιθετική πίεση. Ακολουθούν η Παρί Σεν Ζερμέν με 94,2 υπό την καθοδήγηση του Λουίς Ενρίκε και η Μπάγερν Μονάχου με 93,3 με προπονητή τον Βινσέν Κομπανί.

Εκτός Ευρώπης, οι Μαμελόντι Σάνταουνς της Νότιας Αφρικής ηγούνται με δείκτη 98,3, ενώ η κορυφαία επίδοση συνολικά ανάμεσα στις 883 ομάδες που αναλύθηκαν ανήκει στη Ντε Χάαγκ με απόλυτο δείκτη 100. Στον αντίποδα, στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα η Μίλαν παρουσιάζει δείκτη 38,5, ενώ η χαμηλότερη επίδοση συνολικά καταγράφεται από την TSV Χάρτμπεργκ με μηδενικό δείκτη.

Η έρευνα του CIES επιβεβαιώνει ότι η οργανωμένη και συντονισμένη πίεση αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας, με τον Ολυμπιακό να συγκαταλέγεται πλέον στις ομάδες που εφαρμόζουν το pressing σε κορυφαίο επίπεδο διεθνώς.

