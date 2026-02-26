Μπραντ Πιτ: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστά για την ταινία
Τα γυρίσματα της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ φέρνουν μεροκάματο σε ντόπιους και καταστηματάρχες
Ολόκληρη η Ύδρα χορεύει στους ρυθμούς που επιτάσσει η παραγωγή της ταινίας «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, με ντόπιους και μη να προσπαθούν να «κλέψουν» λίγη από τη χολιγουντιανή λάμψη που απλώνεται αυτές τις ημέρες στο λιμάνι, στα σοκάκια και στα αρχοντικά του νησιού του Αργοσαρωνικού.
