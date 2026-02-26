Τραγωδία στο ΑΤ Λιβαδειάς: Κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος

Κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδειάς εντοπίστηκε απαγχονισμένος το μεσημέρι της Πέμπτης (26/02).

Τον άνδρα εντόπισε ο αξιωματικός υπηρεσίας, που εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία 14:00 – 22:00.

Ο κρατούμενος απαγχονίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο, κατασκευασμένο από τμήμα κλινοσκεπάσματος του κρατητηρίου που είχε ξηλώσει.

Ο θανών είχε συλληφθεί στις 19-02-2026, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Λιβαδειάς, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κλήθηκε και προσήλθε Ιατροδικαστής, ενώ διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες. Επιπλέον, κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.

