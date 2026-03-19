ΑΕΚ – Τσέλιε: «Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, μετά το ΑΕΚ – Τσέλιε, για τους «16» του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
Η ΑΕΚ ηττήθηκε 0-2 από την Τσέλιε στην Allwyn Arena, αλλά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του παραδέχθηκε ότι οι παίκτες του δεν μπήκαν με σωστή νοοτροπία και το πλήρωσαν, ωστόσο ζήτησε υπομονή, στήριξη κι ενότητα από όλους ενόψει της τελικής ευθείας στη σεζόν.

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Το καλό είναι ότι μετά από 28 χρόνια η ΑΕΚ φτάνει στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Από την άλλη το ματς δεν ήταν καλό, πρέπει να κάνουμε την κριτική στον εαυτό μας. Στο πρώτο μέρος η απόδοσή μας δεν ήταν καλή να το πω ήπια. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο και σου δίνει το καλύτερο και το χειρότερο. Υπήρξαν στιγμές εκνευρισμού, αλλά στο δεύτερο μετά τις αλλαγές πήραμε τον έλεγχο, αν και δεν κάναμε ευκαιρίες και δεν απειληθήκαμε. Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας. Το μήνυμα μου είναι υπομονή. Όπως έχω πει, δεν τα παρατάμε ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμα προς όλους. Μην ξεχνάμε πως αυτή η ομάδα ξεκίνησε από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League και όλοι έτρεμαν. Τώρα περάσαμε από όλα αυτά, είμαστε στα προημιτελικά και γιατί τα λέω αυτά. Γνωρίζουμε τα εσωτερικά τα λάθη. Αυτή ομάδα αξίζει τη στήριξη, όχι στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Σήμερα, και το είχα πει πριν την αναμέτρηση, δεν θα ήταν εύκολη βόλτα. Το ίδιο και για το ματς με την Κηφισιά. Η ομάδα μας δεν θα κερδίζει με τις φανέλες. Πρέπει να πολεμάει συνέχεια. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Όταν δείχνουμε υπεροψία τιμωρούμαστε. Αυτό είναι το μήνυμα προς όλους. Όλοι μαζί ενωμένοι όσο ποτέ, ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη απέναντι στην Κηφισιά. Μην περιμένετε κάτι χαλαρό, θα είναι μια σκληρή μάχη και πρέπει να έχουμε συγκέντρωση».

Για το που αποδίδει το πνευματικό πρόβλημα που παρατηρείται στα τελευταία παιχνίδια: «Συμφωνώ. Την κριτική πρέπει να τη δεχόμαστε. Η δική μου δουλειά είναι αυτή. Θα διορθώσουμε στο εσωτερικό τα πράγματα. Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα όμως να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί. Αυτή η ατμόσφαιρα είναι και ο λόγος που κάνει την ομάδα μας να έχει νεύρα και εκνευρισμό. Όλο το στάδιο περίμενε θέαμα, όντως το προσφέρουμε κάποιες φορές. Αλλά πρέπει να το κάνουμε από θέση μετριοπάθειας. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή τη στιγμή είμαι 100% βέβαιος. Πρέπει να προστατεύουμε την ομάδα εσωτερικά και δημοσίως. Θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός».

Για το ότι έκανε μόνο δύο αλλαγές: «Έκανα δύο αλλαγές και η ομάδα βρήκε μια καλή ισορροπία. Λειτούργησε καλά και δεν θέλαμε να το διακόψουμε. Είχαμε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης και για αυτό δεν κάναμε περισσότερες αλλαγές».

Για το πόσο κοντά είναι η ομάδα αγωνιστικά σε αυτό που θέλει ο ίδιος: «Μου έχουν κάνει πολλές φορές αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Υπάρχουν φορές που ξεπερνάμε το 100%. Στο Τσέλιε παίξαμε καταπληκτικά και όχι μόνο για το σκορ. Αυτό 100% επηρέασε την απόδοσή μας σήμερα. Οι παίκτες ήρθαν σαν να ήταν κάτι εύκολο. Είχα πει ότι η μπάλα σε τιμωρεί. Κάνανε δύο επιθέσεις και έβαλαν δύο γκολ και εμείς είχαμε κακές αποφάσεις. Μιλήσαμε για τη συγκέντρωση, για την προσέγγιση. Τώρα πόσο κοντά είμαστε στο τέλειο; Ίσως να μην συμβεί ποτέ. Η σεζόν έχει τα πάνω και τα κάτω. Καμία ομάδα δεν μπορεί να αποδίδει συνέχεια ψηλά. Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που δεν είναι δυνατό αυτό».

Διαβάστε επίσης

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αναζωπύρωση των συνομιλιών για την Ουκρανία επιδιώκει ο Ζελένσκι - Στις ΗΠΑ ουκρανική αντιπροσωπεία

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 204 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου

23:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός 3-0: Καταρρέουν οι «πράσινοι» μετά το γκολ-σκάνδαλο

23:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Τσέλιε: «Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιτροπή διορισμένη από τον πρόεδρο Τραμπ ενέκρινε την κυκλοφορία χρυσού νομίσματος με τη μορφή του

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης AI στα σχολεία της Κρήτης: 14χρονοι «έντυσαν» με γυμνά σώματα τις συμμαθήτριές τους

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ιστορικό επίτευγμα με την πρόκριση στους «8» του Conference – Σε προημιτελικά 28 χρόνια μετά!

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Αντικείμενο 2.000 ετών ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την ανακάλυψη του «Νέου Κόσμου» από τον Κολόμβο

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Σε 24ωρη απεργία οι σιδηροδρομικοί στις 23 Μαρτίου που ξεκινάει η δίκη

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής περισσότερων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή»

22:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (22/3)

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τη νύχτα που UFO έθεσαν εκτός λειτουργίας πυρηνικό οπλοστάσιο - Περιγράφει Αμερικανός βετεράνος

22:14ΚΟΣΜΟΣ

RQ-180: Ποια είναι η «Λευκή Νυχτερίδα» - Το «drone - υπερόπλο» των ΗΠΑ - Γιατί εμφανίστηκε στη Λάρισα

22:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,7 εκατ. ευρώ

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να εγκαταλείψουν την στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν

21:56ΕΘΝΙΚΑ

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Τι λέει το έμβλημα της ελληνικής δύναμης με φράση από την Ιλιάδα

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Μπαρό μεταβαίνει στο Ισραήλ

21:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε η κύρωση της ΠΝΠ με τα μέτρα κατά της αθέμιτης κερδοσκοπίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

22:14ΚΟΣΜΟΣ

RQ-180: Ποια είναι η «Λευκή Νυχτερίδα» - Το «drone - υπερόπλο» των ΗΠΑ - Γιατί εμφανίστηκε στη Λάρισα

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δομοκός θρηνεί τον χαμό του 21χρονου Στέλιου σε τροχαίο - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,7 εκατ. ευρώ

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

22:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Ιρανοί χτύπησαν διυλιστήριο στο Ισραήλ και αμερικανικό F-35 - Έρχεται «θάνατος και καταστροφή από ψηλά» λέει ο Χέγκσεθ

21:56ΕΘΝΙΚΑ

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Τι λέει το έμβλημα της ελληνικής δύναμης με φράση από την Ιλιάδα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Bίντεο: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο - Αγνοείται ο καπετάνιος

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 13 δημόσια σχολεία που θα λάβουν πιστοποίηση για το IB

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Αντικείμενο 2.000 ετών ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την ανακάλυψη του «Νέου Κόσμου» από τον Κολόμβο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

20:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Το πολιτικό τοπίο με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Κέρδη για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

22:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (22/3)

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Καταγγελία Καρυστιανού για κύκλωμα στα δικαστήρια Λάρισας

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Έδωσαν στην δημοσιότητα πλάνα από χτύπημα του F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ