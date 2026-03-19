ΑΕΚ – Τσέλιε: «Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς

Η ΑΕΚ ηττήθηκε 0-2 από την Τσέλιε στην Allwyn Arena, αλλά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του παραδέχθηκε ότι οι παίκτες του δεν μπήκαν με σωστή νοοτροπία και το πλήρωσαν, ωστόσο ζήτησε υπομονή, στήριξη κι ενότητα από όλους ενόψει της τελικής ευθείας στη σεζόν.

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Το καλό είναι ότι μετά από 28 χρόνια η ΑΕΚ φτάνει στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Από την άλλη το ματς δεν ήταν καλό, πρέπει να κάνουμε την κριτική στον εαυτό μας. Στο πρώτο μέρος η απόδοσή μας δεν ήταν καλή να το πω ήπια. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο και σου δίνει το καλύτερο και το χειρότερο. Υπήρξαν στιγμές εκνευρισμού, αλλά στο δεύτερο μετά τις αλλαγές πήραμε τον έλεγχο, αν και δεν κάναμε ευκαιρίες και δεν απειληθήκαμε. Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας. Το μήνυμα μου είναι υπομονή. Όπως έχω πει, δεν τα παρατάμε ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμα προς όλους. Μην ξεχνάμε πως αυτή η ομάδα ξεκίνησε από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League και όλοι έτρεμαν. Τώρα περάσαμε από όλα αυτά, είμαστε στα προημιτελικά και γιατί τα λέω αυτά. Γνωρίζουμε τα εσωτερικά τα λάθη. Αυτή ομάδα αξίζει τη στήριξη, όχι στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Σήμερα, και το είχα πει πριν την αναμέτρηση, δεν θα ήταν εύκολη βόλτα. Το ίδιο και για το ματς με την Κηφισιά. Η ομάδα μας δεν θα κερδίζει με τις φανέλες. Πρέπει να πολεμάει συνέχεια. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Όταν δείχνουμε υπεροψία τιμωρούμαστε. Αυτό είναι το μήνυμα προς όλους. Όλοι μαζί ενωμένοι όσο ποτέ, ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη απέναντι στην Κηφισιά. Μην περιμένετε κάτι χαλαρό, θα είναι μια σκληρή μάχη και πρέπει να έχουμε συγκέντρωση».

Για το που αποδίδει το πνευματικό πρόβλημα που παρατηρείται στα τελευταία παιχνίδια: «Συμφωνώ. Την κριτική πρέπει να τη δεχόμαστε. Η δική μου δουλειά είναι αυτή. Θα διορθώσουμε στο εσωτερικό τα πράγματα. Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα όμως να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί. Αυτή η ατμόσφαιρα είναι και ο λόγος που κάνει την ομάδα μας να έχει νεύρα και εκνευρισμό. Όλο το στάδιο περίμενε θέαμα, όντως το προσφέρουμε κάποιες φορές. Αλλά πρέπει να το κάνουμε από θέση μετριοπάθειας. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή τη στιγμή είμαι 100% βέβαιος. Πρέπει να προστατεύουμε την ομάδα εσωτερικά και δημοσίως. Θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός».

Για το ότι έκανε μόνο δύο αλλαγές: «Έκανα δύο αλλαγές και η ομάδα βρήκε μια καλή ισορροπία. Λειτούργησε καλά και δεν θέλαμε να το διακόψουμε. Είχαμε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης και για αυτό δεν κάναμε περισσότερες αλλαγές».

Για το πόσο κοντά είναι η ομάδα αγωνιστικά σε αυτό που θέλει ο ίδιος: «Μου έχουν κάνει πολλές φορές αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Υπάρχουν φορές που ξεπερνάμε το 100%. Στο Τσέλιε παίξαμε καταπληκτικά και όχι μόνο για το σκορ. Αυτό 100% επηρέασε την απόδοσή μας σήμερα. Οι παίκτες ήρθαν σαν να ήταν κάτι εύκολο. Είχα πει ότι η μπάλα σε τιμωρεί. Κάνανε δύο επιθέσεις και έβαλαν δύο γκολ και εμείς είχαμε κακές αποφάσεις. Μιλήσαμε για τη συγκέντρωση, για την προσέγγιση. Τώρα πόσο κοντά είμαστε στο τέλειο; Ίσως να μην συμβεί ποτέ. Η σεζόν έχει τα πάνω και τα κάτω. Καμία ομάδα δεν μπορεί να αποδίδει συνέχεια ψηλά. Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που δεν είναι δυνατό αυτό».

