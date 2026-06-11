CENTROM: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ - Διαψεύδει το κλείσιμο

Θολό το τοπίο στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε τον κλείσιμο τους για όλα τα πλοία μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, αλλά η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) το διαψεύδει.

Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι στο εξής όλα τα πλοία θα είναι στόχοι, μετά τις νέες επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ.

Ωστόσο με ανάρτησή της στο Χ η CENTOM ανακοίνωσε ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται κανονικά από τα Στενά του Ορμούζ, παρά τους ισχυρισμούς περί κλεισίματος της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου.