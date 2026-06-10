Λαμία: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, μεθυσμένος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λαμία, στην οδό Ταϋγέτου.

Ειδικότερα, αυτοκίνητο που εκινείτο στο ρεύμα προς Έκθεση, «καβάλησε» το διαχωριστικό διάζωμα και «καρφώθηκε» σε αντιθέτως κινούμενο αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ όπως είπε αυτόπτης μάρτυρας στο lamiareport.gr, όλα έγιναν τελείως ξαφνικά καθώς τα δύο οχήματα ήταν στη λωρίδα τους. Από τη μία στιγμή στην άλλη είδε το μπλε αυτοκίνητο να περνά από πάνω από το διάζωμα και να σταματά πάνω στο άλλο ΙΧ.

Στο σημείο έφτασε τόσο ασθενοφόρο όσο και πληρώματα της Τροχαίας Λαμίας που υπέβαλαν σε αλκοολομέτρηση τον υπαίτιο οδηγό που βρέθηκε πάνω από το όριο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε ούτε δίπλωμα γιατί του είχε αφαιρεθεί εξαιτίας της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ σε προγενέστερο έλεγχο, όταν και πάλι είχε συλληφθεί.

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