Δύο σεισμοί 3,5 και 3,2 Ρίχτερ με 7 λεπτά διαφορά στην Εύβοια

Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην Εύβοια, με επίκεντρο στην περιοχή οπού στις 8 Ιουνίου είχε σημειωθεί ο σεισμός των 5,2R. Το μικρό εστιακό βάθος τους έκανε αισθητούς ακόμα και σε περιοχές της Αττικής.

Ο πρώτος σεισμός έγινε στις 01:45 τα ξημερώματα 3 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Ακολούθησε 7 λεπτά αργότερα, στις 01:52 ακόμα μια δόνηση στα 3,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.



Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.