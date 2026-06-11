Δύο σεισμοί 3,5 και 3,2 Ρίχτερ με 7 λεπτά διαφορά στην Εύβοια

Το επίκεντρο εντοπίζεται στην ίδια περιοχή με τα 5,2 Ρίχτερ της 8ης Ιουνίου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Δύο σεισμοί 3,5 και 3,2 Ρίχτερ με 7 λεπτά διαφορά στην Εύβοια
SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
1'
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Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην Εύβοια, με επίκεντρο στην περιοχή οπού στις 8 Ιουνίου είχε σημειωθεί ο σεισμός των 5,2R. Το μικρό εστιακό βάθος τους έκανε αισθητούς ακόμα και σε περιοχές της Αττικής.

Ο πρώτος σεισμός έγινε στις 01:45 τα ξημερώματα 3 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Ακολούθησε 7 λεπτά αργότερα, στις 01:52 ακόμα μια δόνηση στα 3,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

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