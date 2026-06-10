Κρήτη: Μαθητής δημοτικού αρνήθηκε να πάει στο σχολείο λόγω της διευθύντριας

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το περιστατικό συνέβη σε σχολείο του Ηρακλείου και ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ένας μαθητής πετούσε πέτρες στην αυλή.

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