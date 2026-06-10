Κρήτη: Μαθητής δημοτικού αρνήθηκε να πάει στο σχολείο λόγω της διευθύντριας
Σε μια σοβαρή καταγγελία προέβη ένας μαθητής Δ΄τάξης Δημοτικού στην Κρήτη, ο οποίος φοβόταν να πάει στο σχολείο του, λόγω της διευθύντριας.
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Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το περιστατικό συνέβη σε σχολείο του Ηρακλείου και ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ένας μαθητής πετούσε πέτρες στην αυλή.
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