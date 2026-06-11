Τραμπ: Μίλησα με Ιρανούς αξιωματούχους, μου ζήτησαν να σταματήσουν οι επιθέσεις - Διαψεύδει το Ιράν

Ανώνυμος ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος σε δήλωσή του στα ιρανικά ΜΜΕ διεύψευσε το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τραμπ: Μίλησα με Ιρανούς αξιωματούχους, μου ζήτησαν να σταματήσουν οι επιθέσεις - Διαψεύδει το Ιράν

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναζωπυρώθηκε η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά «πολλαπλών» ιρανικών στόχων, σε μία προαναγγελθείσα ενέργεια, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Το Ιράν αντέδρασε απόψε ανακοινώνοντας τον πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Σε μία νεότερη εξέλιξη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι έχει μιλήσει απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους και ότι του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ.

Είπε ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούσαν πάνω από το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματούσαν σύντομα, αλλά είπε ότι θα άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περισσότερα χτυπήματα.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν σε ένα ρεπορτάζ τους που μεταδόθηκε διέψευσαν το σχόλιο του Τραμπ ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους που του ζήτησαν να σταματήσει τις νέες αμερικανικές επιθέσεις.

Επικαλέστηκε έναν ανώνυμο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο ο οποίος δήλωσε: «Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί προκάλυμμα για να αποφύγει τον πόλεμο με το Ιράν».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μίλησα με Ιρανούς αξιωματούχους και μου ζήτησαν να σταματήσουν οι επιθέσεις - Διαψεύδουν ιρανικά ΜΜΕ

03:23ΚΟΣΜΟΣ

CENTROM: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ - Διαψεύδει το κλείσιμο

03:11ΕΛΛΑΔΑ

Δύο σεισμοί 3,5 και 3,2 Ρίχτερ με 7 λεπτά διαφορά στην Εύβοια

02:47ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκινάει η δίκη του 29χρονου για την καταστροφική πυρκαγιά στο Λος Άντζελες

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κλείνει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ - Στόχος οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας παραμένει φυλακή παρά την επιδείνωση της υγείας της

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της «Πέτρα του Βωμού» του Στόουνχεντζ - Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς μεταφέρθηκε

00:55ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον «πολλαπλών στόχων» στο Ιράν - IRGC: Kλείνει για όλους το Στενό του Ορμούζ

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Ισραηλινός στρατιώτης πυροβολεί αυτοκίνητο Παλαιστινίων και σκοτώνει 7 μηνών βρέφος

00:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Λατρεύω τον πληθωρισμό, τα νούμερα ήταν υπέροχα» - Ξεπέρασε το 4% σε υψηλό τριετίας

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ για άνδρα στις ΗΠΑ: Δέχθηκε επίθεση από καρχαρία καθώς κολυμπούσε - Βίντεο

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν - Χέγκσεθ: Θα βομβαρδίσουμε «βασικές εγκαταστάσεις» την Τετάρτη

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μαθητής δημοτικού αρνήθηκε να πάει στο σχολείο λόγω της διευθύντριας

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε «πέφτει» η επόμενη

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα και Λιβύη συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Άφησε τα παιδιά μας μόνα» - Συγκινεί η σύζυγος του 57χρονου υπαλλήλου του δήμου που σκοτώθηκε

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-86: Πιο σκληρός από ποτέ, κόντρα σε όλους και σε όλα πάει ΣΕΦ για τίτλο!

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σάλος με βίντεο στα social media που δείχνει αστυνομικό να κόβει κλήση

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, μεθυσμένος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Μεγάλη νίκη για το τριφύλλι, μετά από θρίλερ 2 παρατάσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Copernicus για El Nino: Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

00:55ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον «πολλαπλών στόχων» στο Ιράν - IRGC: Kλείνει για όλους το Στενό του Ορμούζ

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-86: Πιο σκληρός από ποτέ, κόντρα σε όλους και σε όλα πάει ΣΕΦ για τίτλο!

03:11ΕΛΛΑΔΑ

Δύο σεισμοί 3,5 και 3,2 Ρίχτερ με 7 λεπτά διαφορά στην Εύβοια

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Άφησε τα παιδιά μας μόνα» - Συγκινεί η σύζυγος του 57χρονου υπαλλήλου του δήμου που σκοτώθηκε

19:41ΕΛΛΑΔΑ

«Δείτε πως κλαίει»: Οργή για 32χρονο στον Ωρωπό που έδερνε τη σύζυγό του και ανέβαζε το βίντεο στα social media

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συγκλονίζει ο άνθρωπος που βρέθηκε πρώτος στον τόπο του εγκλήματος - «Πήγα να βοηθήσω»

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Κάμερα δεν κατέγραψε καμία κίνηση τη νύχτα του φονικού - Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του Ιταλού για εισβολή στο σπίτι

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Χτύπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον για μια προτεραιότητα, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ μέδουσες: Τι να έχετε μαζί σας στην παραλία και τι να κάνετε αν σας τσιμπήσουν

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μίλησα με Ιρανούς αξιωματούχους και μου ζήτησαν να σταματήσουν οι επιθέσεις - Διαψεύδουν ιρανικά ΜΜΕ

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

03:23ΚΟΣΜΟΣ

CENTROM: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ - Διαψεύδει το κλείσιμο

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν - Χέγκσεθ: Θα βομβαρδίσουμε «βασικές εγκαταστάσεις» την Τετάρτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ