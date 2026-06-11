Τραμπ: Μίλησα με Ιρανούς αξιωματούχους, μου ζήτησαν να σταματήσουν οι επιθέσεις - Διαψεύδει το Ιράν

Αναζωπυρώθηκε η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά «πολλαπλών» ιρανικών στόχων, σε μία προαναγγελθείσα ενέργεια, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Το Ιράν αντέδρασε απόψε ανακοινώνοντας τον πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Σε μία νεότερη εξέλιξη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι έχει μιλήσει απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους και ότι του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ.

Είπε ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούσαν πάνω από το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματούσαν σύντομα, αλλά είπε ότι θα άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περισσότερα χτυπήματα.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν σε ένα ρεπορτάζ τους που μεταδόθηκε διέψευσαν το σχόλιο του Τραμπ ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους που του ζήτησαν να σταματήσει τις νέες αμερικανικές επιθέσεις.

Επικαλέστηκε έναν ανώνυμο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο ο οποίος δήλωσε: «Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί προκάλυμμα για να αποφύγει τον πόλεμο με το Ιράν».