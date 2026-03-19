ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: «Πέταξε για τους «8» του Conference με… προβληματισμούς

Η «τεσσάρα» στο πρώτο ματς στη Σλοβενία επέτρεπε στην «Ένωση» να στήσει ένα πάρτι πρόκρισης, ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι.

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν χαλαροί και με συνολικά πολύ κακή νοοτροπία, με αποτέλεσμα να δώσουνβ δικαιώματα τα οποία εκμεταλλεύτηκε η Τσέλιε, σημειώνοντας δύο γκολ στο πρώτο μέρος με τους Ιοσίφοβ (13’) και Βάνσας (42’).

Μετά την ανάπαυλα η ΑΕΚ σοβαρεύτηκε, δεν απειλήθηκε και παρά την ήττα πέρασε στα προημιτελικά με συνολικό σκορ 4-2. Στους «8» αναμένεται να βρει στον δρόμο της τη Ράγιο Βαγιεκάνο (εκτός αν κάνει τη μεγάλη ανατροπή η Σαμσουνσπόρ).

Η εξέλιξη του αγώνα

Το σόου που είχε η ετοιμάσει η ΠΑΕ πριν από τη σέντρα ήταν σαφώς πιο… θελκτικό από την εικόνα της ΑΕΚ, η οποία μπήκε στο χορτάρι, αντιμετωπίζοντας το ματς σαν αγγαρεία.

Η Τσέλιε ήταν αυτή που έδειξε διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο, διατήρησε την κατοχή και προσπάθησε να απειλήσει. Μάλιστα, κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Ιοσίφοβ, τον οποίο έχασε ο Πήλιος από τα αριστερά. Ο Ρώσος σύγκλινε στη μεγάλη περιοχή και σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έχοντας και την τύχη μαζί του, καθώς η μπάλα κόντραρε στον Μουκουντί κι άλλαξε πορεία, για το 1-0 στο 13ο λεπτό.

Το γκολ των φιλοξενούμενων άφηνε να αφυπνίζει τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Κουτέσα στο 19ο λεπτό. Ο Ελβετός, όμως, νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον Σλούκα.

Η συγκεκριμένη φάση περισσότερο έμοιαζε με… αναλαμπή, καθώς η «Ένωση» έκανε πολλά εύκολα λάθη μπροστά από την περιοχή της και γενικότερα η εικόνα της ανασταλτικά ήταν απαράδεκτη. Οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι, έπειτα από όμορφη εκτέλεση φάουλ του Σέσλαρ, ενώ βρήκαν και δεύτερο γκολ πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Ο Νιέτο εκμεταλλεύτηκε τον λάθος υπολογισμό του Ρότα και πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Στρακόσα, με τον Βάνσας να την σπρώχνει στα δίχτυα πάνω στη γραμμή για το 0-2 στο 42’.

Η εικόνα των «κιτρινόμαυρων» ήταν αποκαρδιωτική, με τον κόσμο να «γιουχάρει» με το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους, σε μια προσπάθεια να αφυπνίσει τους παίκτες του Νίκολιτς, οι οποίοι εμφανίστηκαν με πολύ κακή νοοτροπία στο πρώτο ημίχρονο.

Μετά την ανάπαυλα, η ΑΕΚ μπήκε δυνατά έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Κοϊτά, αλλά το σουτ του κόντραρε την τελευταία στιγμή, ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα απείλησε και με τον Γκατσίνοβιτς.

Στο 52ο λεπτό, ο Νίκολιτς προχώρησε σε διπλή αλλαγή, βάζοντας τους Ελίασον και Μάνταλο αντί των Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς, με την «Ένωση» να είναι.. άλλη ομάδα, πιέζοντας ψηλά την Τσέλιε, «χαλώντας» το παιχνίδι της. Εν κατακλείδι, οι παίκτες του Νίκολιτς άρχισαν να παίζουν, όπως θα έπρεπε από το ξεκίνημα του αγώνα και δημιουργούσαν τη μια καλή στιγμή μετά την άλλη.

Η Τσέλιε, όμως, κατάφερε «απορροφήσει» μεγάλο μέρος της πίεσης που της άσκησε η ΑΕΚ κι ισορρόπησε την κατάσταση, μην επιτρέποντας στους «κιτρινόμαυρους» να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες. Ούτε οι φιλοξενούμενοι, πάντως, απείλησαν κι έτσι το ματς ολοκληρώθηκε με σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο μέρος, με την «Ένωση» να σφραγίζει το εισιτήριο για τους «8»