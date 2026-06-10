Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην Ανταρκτική: Συναγερμός από τους επιστήμονες για την κλιματική κρίση

Ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα προκαλούν οι πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν αυτόν τον μήνα στην Ανταρκτική, καθώς ξεπέρασαν τους 15 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το προηγούμενο χειμερινό ρεκόρ για την παγωμένη ήπειρο και εντείνοντας τους φόβους για την επιτάχυνση της κλιματικής κρίσης.

Το νέο ρεκόρ καταγράφηκε στις 6 Ιουνίου στη βάση Esperanza Base της Αργεντινής, στη χερσόνησο της Τρίνιτι, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 15,4°C κατά τη διάρκεια ενός παρατεταμένου κύματος ζέστης. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από θερμοκρασίες άνω του 0°C για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες.

Unsplash

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η νέα μέγιστη τιμή ξεπέρασε κατά 2 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο χειμερινό ρεκόρ που είχε καταγραφεί στον ίδιο σταθμό το 1998.

«Είναι πραγματικά απίστευτο», δήλωσε ο Raúl Cordero, καθηγητής Κλιματολογίας στο University of Groningen. «Η θερμοκρασία ήταν περίπου 20 βαθμούς υψηλότερη από το φυσιολογικό για αυτή την εποχή του χρόνου. Πρόκειται για μια τεράστια απόκλιση».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το φαινόμενο συνδέεται με ασυνήθιστα ισχυρούς θερμούς ανέμους που έπνεαν από τον βορρά και επηρέασαν μεγάλο μέρος της Ανταρκτικής. Στον χιλιανό μετεωρολογικό σταθμό Boonen Rivera Station καταγράφηκαν θερμοκρασίες που πλησίασαν τους 13°C.

Οι συνέπειες ήταν άμεσα ορατές και στο King George Island, περίπου 160 χιλιόμετρα από τη βάση Esperanza. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το τοπίο μετατράπηκε από λευκό σε καφέ, γκρι και πράσινο, καθώς το χιόνι και ο πάγος έλιωσαν μετά την άνοδο της θερμοκρασίας στους 4,6°C.

Unsplash

«Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν πραγματικά παράξενο. Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν τόσο πολύ που όλα έξω έλιωσαν», δήλωσε ο Χιλιανός επιστήμονας Luis Muñoz. «Κανονικά αυτή την εποχή υπάρχει περίπου 20 εκατοστά χιονιού και μεγάλες ποσότητες πάγου στο έδαφος».

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, προειδοποιώντας ότι τέτοιου είδους ακραίες θερμοκρασιακές ανωμαλίες αποτελούν ακόμη ένα ανησυχητικό σημάδι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Διαβάστε επίσης