Ζοφερό κλιματικό σενάριο: Mελέτη «βλέπει» άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 3,5°C έως το 2100

Σε μια δυσοίωνη νέα μελέτη, οι κορυφαίοι δημιουργοί κλιματικών μοντέλων στον κόσμο επανεκτίμησαν τις «οδούς» που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να προβλέψουν το μέλλον του περιβάλλοντος, και προειδοποιούν ότι η παγκόσμια θερμοκρασία θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 3,5°C έως το 2100..

Ο επικεφαλής συγγραφέας, καθηγητής Ντέτλεφ βαν Βούρεν, από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, αναφέρει ότι αυτά περιλαμβάνουν «έντονη άνοδο της στάθμης της θάλασσας, πιο ακραία καιρικά φαινόμενα και επιπτώσεις στις αποδόσεις των καλλιεργειών».

Ωστόσο, ακόμη και με αυτά τα νέα μοντέλα, η έκβαση αυτού του χειρότερου σεναρίου δεν είναι απολύτως βέβαιη.

Αυτό το σενάριο είναι έργο του Έργου Διασύγκρισης Μοντέλων Σεναρίων (ScenarioMIP), μιας διεθνούς συντονιστικής επιτροπής 20 επιστημονικών εμπειρογνωμόνων.

Οι ερευνητές συνεργάστηκαν για να ενημερώσουν τα επιστημονικά σενάρια που αποτελούν τη βάση για το πώς οι υπερυπολογιστές θα μοντελοποιήσουν το μελλοντικό κλίμα.

Αυτά τα μοντέλα θα αποτελέσουν επίσης τη βάση της επόμενης σημαντικής αξιολόγησης από την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) του ΟΗΕ, η οποία θα καθορίσει τον τόνο για την παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική.

Ο σκοπός της ύπαρξης αυτών των μοντέλων δεν είναι μόνο να βοηθήσει τους επιστήμονες, αλλά και να διασφαλίσει ότι οι κοινωνίες μπορούν να οικοδομήσουν ισχυρές άμυνες για το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τα καλά νέα είναι ότι μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3,5°C στο χειρότερο σενάριο είναι στην πραγματικότητα σημαντικά χαμηλότερη από τις προηγούμενες προβλέψεις των επιστημόνων.

Την τελευταία φορά που το ScenarioMIP χαρτογράφησε το πιθανό μέλλον του πλανήτη, προέβλεψε ότι οι 4,5°C ήταν πιθανοι έως το 2100.

Στο τρέχον χειρότερο σενάριο, η θέρμανση του πλανήτη θα φτάσει τελικά τους 4,5°C, αλλά αυτό έχει πλέον αναβληθεί για το 2130.