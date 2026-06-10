Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν - Χέγκσεθ: Θα βομβαρδίσουμε «βασικές εγκαταστάσεις» την Τετάρτη

Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου προκειμένου να εξεταστεί μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση-αστραπή

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο αρχηγός του Κοινού Επιτελείου Στρατού Νταν Κέιν και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Αμέσως μετά, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν την Τετάρτη και θα βομβαρδίσουν «βασικές εγκαταστάσεις».

«Η CENTCOM θα είναι πολύ απασχολημένη απόψε επειδή θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκεθ. «Το Ιράν έχει την ευκαιρία να κάνει μια πολύ καλή συμφωνία. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δείξει καμία προθυμία να το κάνουν αυτό», συνέχισε, δηλώνοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εκτοξεύσουν βόμβες αδιακρίτως σε βασικές ιρανικές υποδομές, όχι για να επανεκκινήσουν τον πόλεμο, αλλά για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία».

Ο Χέγκεθ πρόσθεσε ότι «τα χτυπήματα που θα γίνουν απόψε θα είναι δυνατά και ξεκάθαρα, και αν γίνουν αύριο το βράδυ, θα είναι εξίσου δυνατά και ξεκάθαρα. Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να καταλήξει σε αυτή τη συμφωνία, και το Ιράν θα έκανε καλά να την αποδεχτεί, διαφορετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα σχέδια που μόλις είδα στην Centcom».

Επίσης, ανέφερε ότι οι πιλότοι του Apache που κατερρίφθη στα Στενά του Ορμούζ είναι «σε καλά στην υγεία τους».

Από την πλευρά του Ιράν, το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι η Τεχεράνη θα στοχεύσει νέα αμερικανικά συμφέροντα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε ενέργειες.

Το πρακτορείο Mehr του Ιράν μεταδίδει ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας στην επαρχία Φαρς.

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σήμερα πολύ σκληρά το Ιράν

Mε φόντο τη συντριβή ενός ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού στα ανοικτά των ακτών του Ομάν την Τρίτη, την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε «μια πολύ ισχυρή απάντηση εναντίον του Ιράν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν στο Ιράν «πολύ σκληρά» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης.

«Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επικαλούμενος την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα μπορούσα να επιτεθώ στις υποδομές του Ιράν, αλλά δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Οι Ιρανοί μας εμποδίζουν. Θα δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία. Θέλουμε μια ουσιαστική και εφαρμόσιμη συμφωνία» ανέφερε.

«Η συμφωνία με το Ιράν έχει ολοκληρωθεί, απλώς πρέπει να την υπογράψουν»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει ολοκληρωθεί πλήρως» και ότι οι Ιρανοί «πρέπει απλώς να αρχίσουν να την υπογράφουν», αλλά καθυστερούν επειδή «γνωρίζουν ότι είναι σημαντική», τονίζοντας ότι η συμφωνία του «απαγορεύει πλήρως την κατοχή πυρηνικών όπλων», ενώ αυτή που επιτεύχθηκε από τον Μπαράκ Ομπάμα άνοιξε «το δρόμο για τα πυρηνικά όπλα».

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού: «Δεν θα υποχωρήσουμε από τις απειλές του Τραμπ»

Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, προειδοποίησε ότι το Ιράν έχει αποδείξει την ικανότητά του να αντιδρά αποφασιστικά στις απειλές των ΗΠΑ, μετά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι βρισκόταν στα πρόθυρα να διατάξει νέες επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες. Σε δηλώσεις που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Σεκάρτσι προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη έχει απαντήσει σε όλες τις απειλές του Τραμπ και «δεν θα υποχωρήσει» ούτε αυτή τη φορά.

Ήπια άνοδος του πετρελαίου

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια άνοδο, πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, αφότου ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σχεδίαζε να επιτεθεί ξανά στο Ιράν.

Οι τιμές είναι σήμερα αυξημένες κατά 3%, αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερες από τα υψηλά της εποχής του πολέμου, και πολύ χαμηλότερες απ' ό,τι πολλοί ανέμεναν.



Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο των ΗΠΑ οι ΗΠΑ μεταφέρουν κρυφά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, από τα στενά του Ορμούζ κάθε βράδυ αποτρέποντας την εκτόξευση των διεθνών τιμών.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση εξελίσσεται σε καθημερινή βάση υπό άκρα μυστικότητα, και τώρα μπορεί να το πει διότι μόλις το έμαθαν οι Ιρανοί.

Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα δεξαμενόπλοια που βοηθούσαν οι ΗΠΑ να βγουν από τα στενά του Ορμούζ έπλεαν στο σκοτάδι με σβηστά τα φώτα πλοήγησης, ποντάροντας στο γεγονός ότι τα συστήματα ραντάρ του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα.Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι αυτή η στρατηγική είναι ο βασικός λόγος που η τιμή για το πετρέλαιο παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα, παρά την κλιμακούμενη πολεμική σύγκρουση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα για να υπεραμυνθεί των αποφράσεών του, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές κρατούν την τιμή στα 85 με 90 δολάρια το βαρέλι.

«Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Ήθελα τόσο πολύ να το πω, αλλά δεν ήθελα να καταστρέψω την επιχείρηση», εξομολογήθηκε ο Τραμπ στους ανταποκριτές, εξηγώντας τη μέχρι τώρα σιωπή του.

Axios: Το Ιράν απορρίπτει τριμερή συνάντηση με το Κατάρ και τις ΗΠΑ

Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν παράλληλες συνομιλίες με τους μεσολαβητές του Κατάρ στη Ντόχα τις τελευταίες δύο ημέρες. Το Axios αναφέρει, επικαλούμενο πηγές, ότι το Κατάρ προσπάθησε να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση για να διαπραγματευτεί απευθείας τις εκκρεμείς διαφορές, αλλά οι Ιρανοί αρνήθηκαν.

ΜΜΕ: «Μετά τις απειλές Τραμπ, το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής»

Η δημόσια ισραηλινή τηλεόραση Kan αναφέρει ότι μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Θα επιτεθούμε ξανά στο Ιράν πολύ δυναμικά σήμερα».

Τεχεράνη: «Κάθε φορά που μιλάει ο Τραμπ, δέχεται ένα ηχηρό χαστούκι από το Ιράν»

«Κάθε φορά που μιλούσε ο Τραμπ, λάμβανε ένα ηχηρό χαστούκι στο πρόσωπο από το Ιράν», δήλωσε εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων στην Τεχεράνη, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον υπερδύναμη. Ο κόσμος έχει δει τη δύναμη του Ιράν», δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος, επικαλούμενος τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον ανώτατο ηγέτη που σκοτώθηκε σε ισραηλοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου, ο οποίος είπε: «Ο λαός μας έχει κληθεί σε μια αποστολή». «Οι εχθροί αυτού του λαού σίγουρα θα ηττηθούν», πρόσθεσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.

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