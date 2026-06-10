Το Ιράν απαντάει στον Τραμπ: «Απεγνωσμένες» οι απειλές σου

Snapshot Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με σκληρή στρατιωτική επίθεση στο Ιράν λόγω της κατάρριψης αμερικανικού ελικοπτέρου στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τις απειλές του Τραμπ ως ένδειξη απελπισίας και τόνισε ότι το Ιράν θα αντισταθεί σθεναρά σε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή.

Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι το Ιράν έχει αποδείξει την αποφασιστικότητά του και δεν θα υποχωρήσει στις απειλές των ΗΠΑ.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ελαφρώς πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή επίθεση στο Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, διατηρώντας τις τιμές πετρελαίου σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Snapshot powered by AI

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, χαρακτήρισε ως «ένδειξη απελπισίας» την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιτεθεί στο Ιράν και ότι θα πλήξει κρίσιμες υποδομές.

«Οι κρίσιμες υποδομές είναι η ζωτική αρτηρία του ιρανικού λαού» δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Οι απειλές για τους στόχους, από τα δίκτυα μεταφορών έως τους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και της ύδρευσης, δεν αποτελούν επίδειξη ισχύος, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους. Το Ιράν, βασιζόμενο στις γνώσεις και τις ικανότητες των ειδικών του, στην εθνική ενότητα και αλληλεγγύη, θα αντισταθεί σθεναρά σε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή» διαμήνυσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γκαλίμπαφ: «Η απειλή επίθεσης σε υποδομές αποτελεί ένδειξη απελπισίας»

«Οι κρίσιμες υποδομές αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ζωής των ανθρώπων. Η απειλή στοχοποίησής τους, από τα δίκτυα μεταφορών έως τις βιομηχανίες ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, δεν αποτελεί επίδειξη δύναμης αλλά ένδειξη απελπισίας μπροστά στη βούληση ενός έθνους», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, στο X, απαντώντας έμμεσα στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση στις ιρανικές υποδομές. «Το Ιράν, βασιζόμενο στις γνώσεις και τις ικανότητες των ειδικών του, στην εθνική ενότητα και αλληλεγγύη, θα παραμείνει σταθερό απέναντι σε κάθε πίεση και απειλή».

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σήμερα πολύ σκληρά το Ιράν

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν στο Ιράν «πολύ σκληρά» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης.

«Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επικαλούμενος την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα μπορούσα να επιτεθώ στις υποδομές του Ιράν, αλλά δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Οι Ιρανοί μας εμποδίζουν. Θα δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία. Θέλουμε μια ουσιαστική και εφαρμόσιμη συμφωνία» ανέφερε.

«Η συμφωνία με το Ιράν έχει ολοκληρωθεί, απλώς πρέπει να την υπογράψουν»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει ολοκληρωθεί πλήρως» και ότι οι Ιρανοί «πρέπει απλώς να αρχίσουν να την υπογράφουν», αλλά καθυστερούν επειδή «γνωρίζουν ότι είναι σημαντική», τονίζοντας ότι η συμφωνία του «απαγορεύει πλήρως την κατοχή πυρηνικών όπλων», ενώ αυτή που επιτεύχθηκε από τον Μπαράκ Ομπάμα άνοιξε «το δρόμο για τα πυρηνικά όπλα».

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού: «Δεν θα υποχωρήσουμε από τις απειλές του Τραμπ»

Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, προειδοποίησε ότι το Ιράν έχει αποδείξει την ικανότητά του να αντιδρά αποφασιστικά στις απειλές των ΗΠΑ, μετά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι βρισκόταν στα πρόθυρα να διατάξει νέες επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες. Σε δηλώσεις που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Σεκάρτσι προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη έχει απαντήσει σε όλες τις απειλές του Τραμπ και «δεν θα υποχωρήσει» ούτε αυτή τη φορά.

Ήπια άνοδος του πετρελαίου

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια άνοδο, πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, αφότου ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σχεδίαζε να επιτεθεί ξανά στο Ιράν.Οι τιμές είναι σήμερα αυξημένες κατά 3%, αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερες από τα υψηλά της εποχής του πολέμου, και πολύ χαμηλότερες απ' ό,τι πολλοί ανέμεναν.

Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο των ΗΠΑ οι ΗΠΑ μεταφέρουν κρυφά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, από τα στενά του Ορμούζ κάθε βράδυ αποτρέποντας την εκτόξευση των διεθνών τιμών.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση εξελίσσεται σε καθημερινή βάση υπό άκρα μυστικότητα, και τώρα μπορεί να το πει διότι μόλις το έμαθαν οι Ιρανοί.

Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα δεξαμενόπλοια που βοηθούσαν οι ΗΠΑ να βγουν από τα στενά του Ορμούζ έπλεαν στο σκοτάδι με σβηστά τα φώτα πλοήγησης, ποντάροντας στο γεγονός ότι τα συστήματα ραντάρ του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα.

Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι αυτή η στρατηγική είναι ο βασικός λόγος που η τιμή για το πετρέλαιο παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα, παρά την κλιμακούμενη πολεμική σύγκρουση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα για να υπεραμυνθεί των αποφράσεών του, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές κρατούν την τιμή στα 85 με 90 δολάρια το βαρέλι.

«Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Ήθελα τόσο πολύ να το πω, αλλά δεν ήθελα να καταστρέψω την επιχείρηση», εξομολογήθηκε ο Τραμπ στους ανταποκριτές, εξηγώντας τη μέχρι τώρα σιωπή του.

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