Εορτολόγιο 20 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Παρασκευή 20 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Κλαυδίας και Αγίου Ροδιανού.

Επίσης, αύριο ψάλλονται οι Δ' Χαιρετισμοί.

Το ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Κλώντια, Κλόντια, Κλαύδια, Κλό,

Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης,

Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία

Αγία Κλαυδία

Η Αγία Κλαυδία, έζησε κατά τους χρόνους του ασεβούς αυτοκράτορα Μαξιμιανού (286 – 305 μ.Χ.) στην Αμισό (ή Αμινσός ή Αμσός ή Εμήδ) του Πόντου, όταν ξεσηκώθηκε μεγάλος διωγμός κατά των ανθρώπων που ομολόγησαν τον Χριστό.

Συνελήφθη από τον άρχοντα της Αμινσού, που ήταν ειδωλολάτρης και όταν στάθηκε ενώπιό του, ομολόγησε ότι είναι Χριστιανή και τον έλεγξε με παρρησία, αφού τον αποκάλεσε σκληρό και άδικο και εχθρό της αλήθειας.

Ο άρχοντας εξοργίσθηκε και έδωσε εντολή και την τοποθέτησαν σε δημόσιο μέρος για θέαμα, όπου άρχισαν να την χτυπούν με ραβδιά. Στην συνέχεια έκοψαν τους μαστούς της με ξίφη και, αφού την κρέμασαν, την έγδαραν τόσο πολύ, ώστε φάνηκαν τα έντερά της. Τέλος, την έριξαν σε μεγάλο καμίνι φωτιάς.

Το μαρτύριό της έγινε μεταξύ των ετών 303 – 305 μ.Χ.

Διαβάστε επίσης