Eurovision 2026: Στήθηκε πάρτι στο X – Αποθέωση για τον Akyla

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision μονοπωλεί το ενδιαφέρον και στο X, με τους χρήστες του δημοφιλούς μέσου να σχολιάζουν την κάθε συμμετοχή. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει, φυσικά, ο δικός μας Akylas που ενθουσίασε τους πάντες με το «Ferto».

Να σημειωθεί ότι τo «Ferto» είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

Πρόκειται για μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν όταν δεν υπήρχε τίποτα και μια υπενθύμιση πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.

ΠΟΛΛΟΙ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ ΑΚΥΛΑ ΒΛΕΠΩ Κ ΤΣΙΡΙΖΩ #eurovisiongr — christina (@s_christina__) May 16, 2026

Πέρσι στείλαμε την Κλαυδία στην #eurovisionGR με την ιστορία μας και με τη φωνάρα της και κάποιοι τη χλευάζατε .

Φέτος στέλνουμε ένα φρέσκο, μοντέρνο και άκρως eurovisionνικό κομμάτι ,μας τα κάνετε πλανήτες .

Σας έχω νέα !

Η καλλιτεχνική έκφραση δεν είναι μονοδιάστατη .… pic.twitter.com/L9tVdvQxij — ✨️??????✨️ (@dina_dina_g) May 16, 2026

Κορώνες,κλάψα,στρας ,πούλιες,φωτιές,σπαθιά,drama, goth,μαυρίλα,καψούρα,απ'όλα έχει η #eurovisiongr. Και ξαφνικά βγαίνει ένα παιδάκι με πατίνι και σκούφο και λέει "φερτο" ? pic.twitter.com/WhiNkTc0y2 — AnDe?GM? (@AnDe_pali) May 16, 2026

Απαρατήρητη δεν πέρασε ούτε η Βουλγαρία με τη Dara, που ανέβασε στα ύψη τον υδράργυρο της διασκέδασης.

Επικά ήταν τα σχόλια και για τη Νορβηγία…

Νορβηγία πιό αδιάφορη και από το Βόλος-Λεβαδειακός #eurovisiongr — Kυρία Βλαστού ® (@vparasxos) May 16, 2026

Η Νορβηγία μου θύμισε την Φρίντα που έκανε λαλάι pic.twitter.com/s0TKJhyYOK — Αιώρα ήτις ελίκνιζέν σε ? (@marie_zar15) May 16, 2026

Χμ της Νορβηγίας πιο ενδιαφερον σε σχεση με των άλλων βόρειων αν και κανενα δεν ειναι για υψηλη θεση κατ εμε #eurovisiongr — Black Mamba?Aka فوتيني ???? (@mamba_aka) May 16, 2026

