Eurovision 2026: Στήθηκε πάρτι στο X – Αποθέωση για τον Akyla
Τι σχολιάζουν οι χρήστες του X για τον αποψινό τελικό της Eurovision…
Ο μεγάλος τελικός της Eurovision μονοπωλεί το ενδιαφέρον και στο X, με τους χρήστες του δημοφιλούς μέσου να σχολιάζουν την κάθε συμμετοχή. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει, φυσικά, ο δικός μας Akylas που ενθουσίασε τους πάντες με το «Ferto».
Να σημειωθεί ότι τo «Ferto» είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.
Πρόκειται για μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν όταν δεν υπήρχε τίποτα και μια υπενθύμιση πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.
Απαρατήρητη δεν πέρασε ούτε η Βουλγαρία με τη Dara, που ανέβασε στα ύψη τον υδράργυρο της διασκέδασης.
Επικά ήταν τα σχόλια και για τη Νορβηγία…