Akylas στο BBC: «Τραγουδούσα στους δρόμους της Αθήνας - Νιώθω ήδη νικητής στη ζωή»

Συνέντευξη στο BBC παραχώρησε ο Akylas, ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, συγκινώντας με την προσωπική του διαδρομή. Όπως εξομολογήθηκε, μέχρι πριν από λίγους μήνες έπαιζε γιουκαλίλι στους δρόμους της Αθήνας για να καλύψει το ενοίκιο και τους λογαριασμούς του. Μιλώντας για το κομμάτι του, «Ferto», εξήγησε ότι πίσω από τον χαρούμενο ρυθμό κρύβεται ένα γλυκόπικρο μήνυμα για την απληστία και τη γενιά του, που μεγάλωσε μέσα στην ελληνική οικονομική κρίση. Κλείνοντας, τόνισε τη σημασία μιας ενδεχόμενης νίκης για την Ελλάδα ύστερα από χρόνια, δηλώνοντας ωστόσο ότι ο ίδιος νιώθει ήδη νικητής στη ζωή.

Akylas: Πριν από τρεις ή τέσσερις μήνες, τραγουδούσα στους δρόμους της Αθήνας με το γιουκαλίλι μου, προσπαθώντας να βγάλω τα προς το ζην, να πληρώσω το ενοίκιο μου, να πληρώσω τους λογαριασμούς μου, και τώρα είμαι εδώ. Οπότε, φανταστείτε πόσο τρελό είναι αυτό για μένα.

Μαριάμ Μοσίρι: Ferto. Τι σημαίνει αυτό στα αγγλικά;

Akylas: «Ferto» σημαίνει "bring it". Το «Ferto» μοιάζει με ένα αστείο τραγούδι, αλλά κρύβει κάτι γλυκόπικρο μέσα του, ακριβώς όπως η ζωή. Μιλάει για την απληστία και την υπερκατανάλωση, τη διαρκή ανθρώπινη ανάγκη να θέλουμε πάντα όλο και περισσότερα πράγματα, σε μια προσπάθεια να γεμίσουμε τα κενά που αφήνει η στέρηση. Αφορά τη γενιά μου, ειδικά τους Έλληνες που μεγάλωσαν μέσα σε μια πραγματικά μεγάλη οικονομική κρίση. Θυμάμαι τον εαυτό μου στο σπίτι με την οικογένειά μου, να ζοριζόμαστε πολύ. Αφορά όλους τους γονείς εκεί έξω που προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, ακόμα κι αν δεν έχουν πολλά. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει από το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου και, ναι, αυτό θα σήμαινε πολλά. Αλλά εγώ νιώθω ήδη νικητής στη ζωή.

https://www.instagram.com/reel/DYaDp-6igrU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης