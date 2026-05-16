Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του πιο απρόβλεπτου τελικού – Ο Akylas με το «Ferto» και οι αντίπαλοι

Η στιγμή, που περίμενε τέσσερις μήνες, έφτασε και απόψε ο Akylas ανεβαίνει στη σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα. Τα φώτα στη Βιέννη έχουν ήδη ανάψει και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας θα ξεσηκώσει την αρένα του Wiener Stadthalle, ανεβαίνοντας στο stage έκτος κατά σειρά εμφάνισης.

Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία, Αυστρία, είναι οι 25 χώρες που θα διαγωνιστούν και η αγωνία κορυφώνεται.

Η φετινή Eurovision χαρακτηρίζεται ως απρόβλεπτη, καθώς τα τελευταία 24ώρα τα προγνωστικά έχουν αλλάξει και χώρες -που μέχρι πριν λίγο καιρό δεν συζητιούνταν ιδιαίτερα- έχουν ανέβει ψηλά στα στοιχήματα. Συγκεκριμένα, η Φινλανδία μπορεί να βρίσκεται ακόμη στην κορυφή, όμως η Αυστραλία φιγουράρει δεύτερη και στην τρίτη θέση έχει ανέβει η Βουλγαρία. Ο δικός μας Akylas είναι τέταρτος, ενώ ακολουθούν το Ισραήλ και η Ρουμανία.

Να σημειωθεί ότι ήδη έχουν ψηφίσει οι κριτικές επιτροπές, ενώ το κοινό θα δώσει τη στήριξή του στην αγαπημένη του χώρα απόψε!

Ποιος είναι ο Akylas

Ο δικός μας Akylas έχει μια ιστορία ζωής που τον έχει διαμορφώσει. Γεννήθηκε το 1999 στις Σέρρες και μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι οι οικονομικές δυσκολίες τον ώθησαν να διεκδικήσει από μικρός περισσότερα από όσα του προσφέρονταν. «Είναι μόνος του, δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος, στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου. Είχα και έχω μία αναπηρία. Σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει και αυτό. Ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του και την οικογένειά του», είχε δηλώσει ο πατέρας του.

O Akylas έχει μεγάλη αδυναμία στη μητέρα του, μέρος του κομματιού άλλωστε είναι αφιέρωση προς εκείνη. «Μόλις στα 17 της, χρειάστηκε να ταξιδέψει από τη Γεωργία στην Ελλάδα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Η ζωή ήταν απίστευτα δύσκολη και τα χρήματα πάντα λίγα, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ. Μεγάλωσε εμένα και την αδελφή μου και για μένα είναι μια πραγματική ηρωίδα. Μου έμαθε το πιο σημαντικό μάθημα: να μην τα παρατάω ποτέ. Σε ευχαριστώ για όλα, μαμά. Και αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μέσα από το music video του “Ferto”. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, από πού έρχεσαι ή ποιες δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει. Να είσαι περήφανος για αυτό που είσαι», έχει πει ο ίδιος ο εκπρόσωπός μας.

Από πολύ νέος ο Akylas ασχολήθηκε με τη μουσική: φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο των Σερρών, όπου άρχισε να χτίζει τη σχέση του με την τέχνη, και στη συνέχεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σκηνική του παρουσία η συμμετοχή του σε θεατρικά εργαστήρια. Σε συνέντευξή του έχει αναφερθεί στο πόσο μεγάλο σχολείο υπήρξαν για εκείνον οι εμπειρίες που έζησε δουλεύοντας ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια. Παράλληλα, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέσω των social media, κυρίως στο TikTok και το YouTube, όπου παρουσίαζε διασκευές δημοφιλών τραγουδιών αλλά και δικές του δημιουργίες, όπως το κομμάτι «Φθηνόκρασο» (2021), ένα τραγούδι με το οποίο περιέγραφε τη ζωή του στην Αθήνα. Έπειτα, ήρθε το «The Voice» και το 2024 ξεχώρισε με το «Ατελιέ» σε συνεργασία με τον Papazo.

Διαβάστε επίσης