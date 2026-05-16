Super League Βαθμολογία: Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ, αγωνιά ο Asteras Aktor

Η 9η και προτελευταία αγωνιστική των Playouts της Super League, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Η κακοκαιρία στις Σέρρες έφερε την αναβολή στο Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός, παιχνίδι που έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου.

Το 0-0 στο Αστέρας Aktor – Κηφισιά, έστειλε τους γηπεδούχους στους 33 βαθμούς. Με τον Πανσερραϊκό να έχει 28 με αγώνα λιγότερο. Κατά συνέπεια οι Σερραίοι θέλουν νίκη με τον Παναιτωλικό, για να μείνουν στο… παιχνίδι. Περιμένοντας μετά από τους Αγρινιώτες να νικήσουν τους Αρκάδες στην έδρα τους τελευταία αγωνιστική.

Η ομάδα που δεδομένα αποχαιρετά την κατηγορία, είναι η ΑΕΛ. Οι Λαρισαίοι νίκησαν 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά αυτό το αποτέλεσμα τους έστειλε στους 30 βαθμούς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Αστέρα, η ομάδα της Τρίπολης ευνοείται, οπότε οι «βυσσινί» υποβιβάζονται στη Super League 2.

SUPER LEAGUE PLAYOUTS – 9η αγωνιστική

Asteras Aktor – Κηφισιά 0-0

ΑΕΛ – Ατρόμητος 2-1

Κυριακή 17/5

15:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Novasports 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 43

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 38

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35 (8αγ.)

12. ASTERAS AKTOR 33

13. ΑΕΛ NOVIBET 30

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28 (8αγ.)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)

Πέμπτη 21/5

19:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

19:00 Παναιτωλικός – Asteras Aktor

19:00 Κηφισιά - ΑΕΛ