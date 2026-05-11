Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής σε γεώτρηση βάθους άνω των 520 μέτρων

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό το επίτευγμα θέτει νέα πρότυπα για τη μελέτη των πόλων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι πάγοι στην Ανταρκτική

  • Επιστήμονες ανέσυραν τον βαθύτερο πυρήνα ιζήματος κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής, βάθους περίπου 230 μέτρων, που καλύπτει σχεδόν 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας.
  • Ο πυρήνας βρέθηκε κάτω από τον Crary Ice Rise, σε απομακρυσμένη περιοχή με σημαντικές υλικοτεχνικές προκλήσεις για τη γεώτρηση.
  • Τα ιζήματα περιέχουν στρώματα λάσπης, άμμου και χαλικιού, τα οποία αντικατοπτρίζουν διαφορετικές περιβαλλοντικές και κλιματικές αλλαγές.
  • Η μελέτη των δεδομένων θα βελτιώσει τα μοντέλα για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την κατανόηση της τήξης πάγου στη Δυτική Ανταρκτική.
  • Η διεθνής συνεργασία επιστημόνων από ΗΠΑ, Γερμανία, Ιταλία και Νέα Ζηλανδία υπογραμμίζει τη σημασία έρευνας για το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επιστήμονες ανέσυραν τον βαθύτερο πυρήνα ιζήματος που έχει ανακτηθεί ποτέ από κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής, προσφέροντας πληροφορίες για τις κλιματικές αλλαγές στη Γη πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Ο πυρήνας ιζήματος, ο οποίος ανακαλύφθηκε κάτω από το Crary Ice Rise, έχει βάθος περίπου 230 μέτρα και καλύπτει μια χρονική περίοδο που εκτείνεται σε σχεδόν 23 εκατομμύρια χρόνια.

Η ανακάλυψη αυτή έγινε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ευαισθησία του παγετώνα της Δυτικής Ανταρκτικής σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 °C». Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να προσδιορίσει πώς αντέδρασε ο παγετώνας στις μεταβολές της θερμοκρασίας στο παρελθόν.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο πυρήνας περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη του κλίματος του πλανήτη μας και τις μεταβολές της θερμοκρασίας που υπερβαίνουν τις σημερινές.

Η γεώτρηση πραγματοποιήθηκε σε έναν παγωμένο θόλο που ονομάζεται Carry Ice Rise, μακριά από οποιονδήποτε σταθμό, σε απόσταση άνω των 700 χιλιομέτρων. Αυτό δημιούργησε σημαντικές υλικοτεχνικές προκλήσεις, καθώς οι ομάδες έπρεπε να εξασφαλίσουν τον εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση για τη γεώτρηση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό το επίτευγμα θέτει νέα πρότυπα για τη μελέτη των πόλων. Ταυτόχρονα, ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω γεωτρήσεις κάτω από τους παγετώνες.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές έρευνες, στο δείγμα του πυρήνα υπάρχουν στρώματα λάσπης, άμμου και χαλικιού. Αυτά έχουν σχηματιστεί στο πέρασμα εκατομμυρίων ετών και αντανακλούν διαφορετικές περιβαλλοντικές αλλαγές σε διάφορες ιστορικές περιόδους. Η ηλικία του πυρήνα υπολογίστηκε με βάση τα απολιθωμένα φύκια.

Το περιοδικό Nature αναφέρει ότι, με βάση τα ευρήματα μιας μελέτης, ο πυρήνας περιέχει πληροφορίες για την κλιματική ιστορία που χρονολογείται περίπου 23 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτό το αρχείο συγκαταλέγεται μεταξύ των παλαιότερων που έχουν ληφθεί κάτω από οποιονδήποτε από τους παγετώνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποικιλομορφία των ιζημάτων είναι καθοριστικής σημασίας για την έρευνα. Η λάσπη μαρτυρά πιο ήρεμες περιόδους, ενώ το χαλίκι υποδηλώνει την παρουσία ροής πάγου.

Σημασία της μελέτης

Σύμφωνα με την έκθεση του Polar Journal, αυτά τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη καλύτερων μοντέλων για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς τα πιο πρόσφατα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι η τήξη του πάγου συμβαίνει με αυξανόμενο ρυθμό στη Δυτική Ανταρκτική.

Ο λόγος για αυτό έγκειται στο γεγονός ότι οι επιστήμονες τονίζουν τη σημασία της μάθησης από προηγούμενα περιστατικά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι κλιματολόγοι υποστηρίζουν ότι τα γεωλογικά αρχεία μας δίνουν πληροφορίες για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, οι αβεβαιότητες γίνονται πιο εύκολο να προβλεφθούν.

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση προέρχονταν από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Η συνεργασία αυτή δείχνει πόσο κρίσιμη είναι η μελέτη της Ανταρκτικής σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο πυρήνας μελετάται τώρα στο εργαστήριο. Οι επιστήμονες θα αναλύσουν χημικά αποτυπώματα, απολιθώματα και δομές ιζημάτων για να ανασυνθέσουν αρχαία περιβάλλοντα. Αυτές οι πληροφορίες υπόσχονται να βελτιώσουν τη μοντελοποίηση του κλίματος και να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων.

