Τέλος τα leggings: Αυτή είναι η νέα τάση στα αθλητικά looks

Αν και τα leggings θα έχουν πάντα τη θέση τους στην τσάντα του γυμναστηρίου — και στις καρδιές των millennials — πλέον δεν αποτελούν τη μοναδική επιλογή για αθλητικές εμφανίσεις. Οι κορυφαίες τάσεις του activewear αυτή τη σεζόν αντλούν έμπνευση από τον στίβο, το μπαλέτο και το μπάσκετ, με styling που θυμίζει περισσότερο street style διάσημων celebrities παρά κλασικό αθλητικό ντύσιμο.

Τα bike shorts αποτελούν την πιο κοντινή εναλλακτική στα leggings, προσφέροντας την ίδια στήριξη και συμπίεση σε πιο κοντή γραμμή. Ωστόσο, η ευρύτερη αλλαγή στη gym αισθητική αφορά κυρίως την ποικιλία. Track shorts, μπασκετικά σορτς, skorts, φόρμες και ολόσωμα workout looks μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι, συνδυασμένα πλέον με την ίδια στιλιστική προσοχή που δίνεται σε κάθε καθημερινό outfit και όχι ως απλά αθλητικά σετ.

Ανεμοθραύστες πάνω από sports bras, rugby shirts με μπασκετικά σορτς ή ballet-inspired wrap tops με καμπάνα yoga pants συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που μοιάζει λιγότερο με «στολή γυμναστηρίου» και περισσότερο με μια προσωπική fashion προσέγγιση στο ντύσιμο.

Παρακάτω, οι κορυφαίες gym εμφανίσεις που αξίζει να δοκιμάσεις — χωρίς ούτε ένα legging σε πρώτο πλάνο.

Η effortless φόρμα

Οι φόρμες αποτελούν μια άνετη αλλά ταυτόχρονα πρακτική βάση για χαμηλής έντασης προπονήσεις, περπάτημα σε walking pad ή sessions stretching. Συνδύασέ τες με ένα εφαρμοστό tank top για να δημιουργήσεις αντίθεση στις γραμμές και πρόσθεσε ένα χαλαρό pullover μαζί με low-profile sneakers, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και stylish — όχι απλώς πρόχειρο.

Track-star αισθητική

Τα track shorts είναι ιδανικά για hot yoga ή για κάθε έντονη προπόνηση όπου η άνεση, η διαπνοή και η ελευθερία κινήσεων παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα εφαρμοστό tank top και ένα φούτερ δημιουργούν το τέλειο layering, ενώ μια ευρύχωρη tote bag χωρά το yoga mat και όλα τα απαραίτητα της ημέρας.

Με flip-flops ή slides να ολοκληρώνουν το look, το αποτέλεσμα ισορροπεί ανάμεσα στο sporty ύφος και την ανεπιτήδευτη off-duty κομψότητα.

Όχι μόνο για το τένις

Ένα skort δίνει μια tennis-inspired πινελιά στο gym dressing, ειδικά για προπονήσεις χαμηλής έντασης, περπάτημα στον διάδρομο ή ημέρες αφιερωμένες στο upper-body workout. Συνδύασέ το με ένα strappy sports bra και ένα windbreaker για να ενισχύσεις το αθλητικό ύφος, ενώ ένα ζευγάρι λευκά, καθαρά sneakers ολοκληρώνει το look.

Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο country club αισθητική παρά την κλασική «στολή» γυμναστηρίου.