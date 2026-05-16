Πλεύρης στο συνέδριο: Η ΝΔ στηρίζεται σε έθνος, θρησκεία και οικογένεια

Η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά ενδιαφερόταν για «προστατευμένα σύνορα, ισχυρή πατρίδα και ελεγχόμενο μεταναστευτικό», τόνισε ο υπουργός από το βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ

Ο υπουργός Μετανάσετυσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της ΝΔ, έδωσε έντονο ιδεολογικό στίγμα συνδέοντας την πολιτική κυριαρχία της παράταξης με τις αρχές της ασφάλειας, της εθνικής ταυτότητας και της προστασίας των συνόρων. Τόνισε ότι η ΝΔ κατάφερε μετά την περίοδο των μνημονίων όχι μόνο να επιβιώσει πολιτικά αλλά και να επιστρέψει ισχυρότερη στην εξουσία, επειδή - όπως είπε - διατηρεί μια βαθιά αξιακή σχέση με την κοινωνική της βάση.

Ανέφερε ότι η σχέση της ΝΔ με τους ψηφοφόρους της στηρίζεται στις αρχές «του έθνους, της θρησκείας και της οικογένειας», σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ και την Αριστερά που, όπως είπε, οικοδόμησαν τη δική τους σχέση αποκλειστικά πάνω στην ευημερία. «Όταν το κόμμα τους δίνει το ψηφίζουν και όταν δεν δίνει καταρρέει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πλεύρης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ασφάλειας και του μεταναστευτικού, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά ενδιαφερόταν για «προστατευμένα σύνορα, ισχυρή πατρίδα και ελεγχόμενο μεταναστευτικό». Τόνισε ότι η παράνομη μετανάστευση «δεν μπορεί να είναι λύση για κανένα πρόβλημα γιατί είναι η ίδια το πρόβλημα».

Αναφερόμενος στην Ευρώπη, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς η μετακίνηση πληθυσμών αλλά «ένα σκληροπυρηνικό Ισλάμ που έρχεται επιθετικά στην Ευρώπη», προσθέτοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατευθεί. Παράλληλα, απέρριψε τη λογική ότι το δημογραφικό μπορεί να λυθεί μέσω της μετανάστευσης, υπογραμμίζοντας ότι «το δημογραφικό είναι εθνικό πρόβλημα και όχι αριθμητικό».

Ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να γεννιούνται περισσότεροι Έλληνες μέσω κινήτρων και πολιτικών στήριξης της οικογένειας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δήλωσε πως είναι «δεξιός πολιτικός» και απάντησε σε όσους - όπως είπε - κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για ιδεολογικές εκπτώσεις. Υποστήριξε ότι ποτέ στο παρελθόν η χώρα δεν είχε «πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική, πιο σκληρή πολιτική ασφάλειας και πιο εξοπλισμένη χώρα» από ό,τι σήμερα επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα προκάλεσε όσους αυτοπροσδιορίζονται ως πιο δεξιοί εκτός ΝΔ να ανοίξουν δημόσια συζήτηση πάνω στα ζητήματα ασφάλειας, μεταναστευτικής πολιτικής και άμυνας, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί «τον βασικό της αξιακό κώδικα, τον κώδικα της γαλάζιας παράταξης».

