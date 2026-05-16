Παρέμβαση Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ: Εκλογές το 2027 - Τι είπε στον Χριστοδουλίδη

Συγχαίρει τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αναφέρει ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Σε νέα παρέμβαση στο 16ο συνέδριο της ΝΔ που διεξάγεται στο Metropolitan Expo προχώρησε πριν από λίγη ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα κόντρα στα σενάρια που κάνουν λόγο για κάλπη το προσεχές φθινόπωρο, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Απευθυνόμενος στον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος νωρίτερα είχε μιλήσει στο συνέδριο έστειλε μήνυμα για το Κυπριακό, αλλά και για τη Eurovision. «Είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη στη Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα», είπε γελώντας.

Δεύτερη ημέρα εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο Metropolitan Expo. Σάββατο 16 Μαΐου 2026. Eurokinissi

Μιλώντας για την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο με αφομρή την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο για αυτονόητη η ενέργεια στήριξης που λειτούργησε ως καταλύτης ώστε οι ψυχικοί δεσμοί Κύπρου και Ελλάδος να μην είναι ποτέ πιο ισχυροί.

«Θα είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή» , είπε επίσης για το Κυπριακο.

Στη συνέχεια συνεχάρη τον κ. Χριστοδουλίδη για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τόνισε:

«Η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σίγουρα οι Έλληνες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτήν την σημαντική υποχρέωση»

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς Weber και Χριστοδουλίδη:

Μητσοτάκης προς Weber: Στις συζητήσεις στην ΕΕ για τη στρατηγική αυτονομία, την κοινή άμυνα και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη στηρίζει την Ελλάδα που με τη σειρά της κάνει σημαντικά βήματα προόδου

Μητσοτάκης προς Χριστοδουλίδη: η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα αυτονόητης στήριξης της Κύπρου από την Ελλάδα έδρασε ως καταλύτης ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ μας να είναι πιο ισχυροί από ποτέ

Η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ το Β εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρεωση

Μητσοτάκης προς εκπροσώπους κομμάτων που παρίστανται στο Συνέδριο ΝΔ (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά): Ένδειξη πολιτικού πολιτισμού, θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου - είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι όχι εχθροί - έχουμε κοινούς εχθρους τα προβλήματα των πολιτών

