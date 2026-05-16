Γεωργιάδης: «Μητσοτάκης ή η Ελλάδα θα γυρίσει πίσω στην παρακμή - Όχι μόνο comme il faut, πολεμήστε»

«Μητσοτάκης ή Ελλάδα θα γυρίσει πίσω στην παρακμή» είναι το δίλημμα των επομένων εκλογών σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου της ΝΔ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Όσο και να μας λένε συντηρητικούς είμαστε η παράταξη που δεν φοβάται να αλλάξει και τις δικές της συνήθειες. Δεν έχω πρόβλημα να με λένε συντηρητικό. Επίτηδες έβαλα γραβάτα με σημαία και σταυρό. ΤΟ ζήτημα είναι πως θα συνδυάσουμε τη τεχνητή νοημοσύνη με την παράδοσή μας και της θρησκεία μας. Αυτή η παράταξη προσφέρει και τα δύο . Στοίχημα για το μέλλον χωρίς να ξεχνάμε την ταυτότητά μας. Ποια θα είναι η Δύση τα επίμενα χρόνια, Χριστιανικη΄ή ισλαμική;»

Κατά τα λοιπά σημείωσε:

‘Όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη , που έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε»

«Μην τους φοβάστε, μην υποχωρείτε στο μπουλινγκ, κανείς από τους πολιτικούς μας αντιπάλους δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο. Στην παράταξη μας υπάρχει και η λογική του comme il faut,. Γενικά είμαι ευγενής, αλλα΄δεν μπορεί όλη μέρα να μας κατηγορούν ότι είμαστε δολοφόνοι και εμείς να τους κοιτάμε με στωικότητα. Όχι, θα τους πολεμήσουμε, και δεν θα σκύψουμε το κεφάλι»

Νωρίτερα, σε θεματικό πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο περιθώριο του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Γεωργιάδης, σημείωσε πως «η τεχνητή νοημοσύνη δίνει καταρχάς στη χώρα μας ένα τεράστιο πλεονέκτημα και φαίνεται ότι καταφέρνουμε να αρπάξουμε αυτό το πλεονέκτημα».

«Ποιο είναι;», διερωτήθηκε και συνέχισε: «Προσέξτε, όταν έγινε η βιομηχανική επανάσταση η Ελλάδα ήταν υπό οθωμανική κατοχή. Στην πραγματικότητα τη χάσαμε. Όταν έγινε η επανάσταση της πληροφορικής η Ελλάδα ήταν σε ΠΑΣΟΚική κατοχή, τη χάσαμε και αυτή».

«Άρα, λοιπόν τώρα έχουμε την πρώτη μας ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουμε, τι; Να αλλάξουμε την πραγματική θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων γιατί αυτό θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε.

