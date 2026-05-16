Μητσοτάκης: Να δώσουμε χώρο σε εταιρίες τεχνητής νοημοσύνης να μεγαλώσουν στην Ελλάδα

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών και της συλλογικής ευημερίας.
  • Επισήμανε επίσης την αναγκαιότητα ελέγχου των αρνητικών επιπτώσεων της τεχνολογικής επανάστασης που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη.
  • Πρότεινε να δοθεί χώρος για την ανάπτυξη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
  • Υπογράμμισε τη σημασία της χρηματοδότησης αυτών των εταιριών στην Ελλάδα και της προσέλκυσης ξένου εργατικού δυναμικού.
Σε συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο στου 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός σημείωσε αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη: «Το ερώτημα είναι ποιο κόμμα, πια κυβέρνηση, ποια χώρα, θα μπορεί να αξιοποιήσει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών και της συλλογικής ευημερίας, ενώ ταυτόχρονα θα φροντίζει να ελέγχει τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνολογικής επανάστασης που είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει τα πάντα».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως πρέπει «να δούμε πώς θα δώσουμε χώρο σε εταιρίες τεχνητής νοημοσύνης να μεγαλώσουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, να χρηματοδοτηθούν εδώ και να φέρουν κόσμο από το εξωτερικό που θα μπορέσει να εργαστεί σε αυτές».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης πως πρέπει «να δούμε πως στρέψομε περισσότερο τα παιδιά μας στην Τεχνική εκπαίδευση», καθώς όπως εξήγησε τα επαγγέλματα αυτού του τομέα θα επηρεαστούν λιγότερο από την τεχνητή νοημοσύνη.

